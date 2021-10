Liczba kolizji w Polsce pomimo pandemii niestety nie spadła. Spadła co prawda ilość wypadków i ofiar śmiertelnych. Jakie jeszcze wnioski płyną z analizy?

Liczba kolizji w Polsce a liczba wypadków

Dane udostępnione przez GUS i opracowane przez ekspertów porównywarki Ubea nie pozostawiają złudzeń. Sytuacja na drodze trochę się poprawiła, a trochę się pogorszyła. Porównując I półrocze roku 2020 i 2021 można stwierdzić, że spadła ilość wypadków. A to przełożyło się na nieznacznie niższą ilość ofiar śmiertelnych i wypadków. Paradoksalnie spadek nie dotyczył jednak kolizji. Ich ilość wzrosła i to dość drastycznie – bo z ilości wynoszącej 174 237 do 198 463.

Liczba kolizji w Polsce Liczba kolizji w Polsce. Pandemia coś poprawiła?

Gdzie liczba kolizji zwiększyła się najbardziej?

Liczba kolizji nie wzrosła równomiernie w całym kraju. Istnieją takie powiaty, w których na początku tego roku bezpieczeństwo na drogach polepszyło się i takie, w których stłuczek było o wiele więcej niż wcześniej. – wskazuje Ubea w komunikacie prasowym. Gdzie liczba stłuczek wzrosła najbardziej? Zdecydowanym liderem jest Chełm – tutaj wzrost sięgnął 60 proc. W powiecie kamieńskim wzrost ma wartość 57 proc., powiecie kolski wzrost wynosi 54 proc., powiecie siemiatyckim wzrost wynosi 52 proc., a powiecie węgorzewskim wzrost wynosi 50 proc.