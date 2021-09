Nowy wzór tablic rejestracyjnych? Branża proponuje.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Tablic Rejestracyjnych chce zmiany wzoru tablic rejestracyjnych, ponieważ ich zdaniem, ma to rozwiązać problem ich fałszowania i poprawić bezpieczeństwo kierowców. Propozycja dziwnym trafem zbiega się z informacjami o wejściu w życie nowych przepisów.

Jaki jest pomysł na nowe tablice rejestracyjne?

Poseł Sławomir Skwarek otrzymał od OSPTR wniosek z propozycją o zmianę tablic rejestracyjnych cyt. ,,w zakresie wyglądu i funkcjonalności” i skierował go w formie interpelacji do Ministerstwa Infrastruktury. Czego dokładnie miałyby one dotyczyć?

OSPTR proponuje nowy krój czcionki, która zdaniem stowarzyszenia utrudniłaby fałszowanie liter i cyfr (np. przerabianie 8 na 3) oraz ułatwiłaby fotoradarom rozpoznawanie tablic (chodzi o rozróżnianie litery O od cyfry 0). Same znaki na tablicy miałyby być pogrubione, ponieważ zwiększyłoby to cyt. ,,powierzchnię dla przyczepności folii termotransferowej, którą pokrywane są przetłoczenia” co poprawiłoby trwałość i czytelność tablic.

Stowarzyszenie chce również wprowadzenia nowych tablic przeznaczonych specjalnie dla ciągników rolniczych. Miałyby w odróżnieniu od motocyklowych posiadać pomarańczowe tło i w ten sposób zapobiegać przekładaniu ich na niezarejestrowane maszyny rolnicze oraz zwiększyć widoczność wolniej poruszających się po drodze maszyn i dzięki temu zmniejszyć ryzyko wypadków z ich udziałem.

80 złotych, czyli zaoszczędzimy czy nie?

Właśnie tyle po wejściu przepisów z tzw. pakietu deregulacyjnego dla kierowców (o czym pisaliśmy kilka dni temu) zaoszczędzą ci, którzy kupią używany samochód, wcześniej zarejestrowany w kraju. Od 31 stycznia 2022r. można to robić niezależnie od miejsca, w którym auto było kupione (przykładowo, kupując używany samochód w Białymstoku i rejestrując go w Zabrzu, możemy cały czas jeździć na tablicach rejestracyjnych z Białegostoku). Dotychczas możliwość pozostawienia tablic rejestracyjnych istniała wyłącznie jeśli pojazd był zarejestrowany w tym samym powiecie.

Istnieje jednak pewien warunek. Dotychczasowe tablice muszą być utrzymane we właściwym stanie oraz wydane zgodnie z obowiązującym wzorem. Gdyby proponowane przez stowarzyszenie zmiany weszły w życie, oznaczałoby to że jeszcze przez kilka lat przepisy z 31 stycznia 2022r. nie miałyby faktycznego zastosowania. Kierowcy zamiast oszczędności, musieliby kupić tablice rejestracyjne o nowym wzorze.