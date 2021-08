Letnie rekordy wypadków drogowych. Jak jeździć, by uniknąć wypadku?

Wypadki. Połowa wakacji za nami. W ubiegłym roku to właśnie sierpień był miesiącem z niechlubnym rekordem największej liczby wypadków. W tym roku w pierwszej połowie letniego sezonu urlopowego liczba zgłoszonych w ramach assistance spraw była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Czy w 2021 r. idziemy na kolejny rekord? Jak jeździć, by uniknąć wypadku?

Mniej rozsądni latem?

Tuż przed wakacjami 62% Polaków planowało letni urlop, a trzy czwarte z nich chciało spędzić go w kraju[1]. Czy letni klimat przysłania nam zdrowy rozsądek? Można by tak powiedzieć, bo to właśnie w sierpniu na przestrzeni całego zeszłego roku policja odnotowała najwięcej wypadków[2]. Jak będzie w tym roku? Na przykładzie danych Global Assistance Polska należącego do grupy VIG widać, że w pierwszej połowie tegorocznych wakacji (25.06-19.07) liczba zgłoszonych spraw wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku o niemal 20%, a w porównaniu z 2019 r. o ponad 30%[3]. Również o blisko jedną trzecią zwiększyła się liczba holowań oraz zapotrzebowanie na auta zastępcze[4]. O ile potrzeba zapewnienia aut zastępczych – wg danych Global Assistance Polska – od 2019 r. wzrastała proporcjonalnie o ok. 13% rocznie, liczba holowań w 2019 i 2020 r. utrzymywała się prawie na równym poziomie, a w 2021 r. wzrosła niemal o 30%[5].

Oczywiście na wzrost liczby zgłoszonych w ramach assistance spraw i potrzebnych interwencji mogło wpłynąć wiele czynników. Większa dynamika zmian w bieżącym roku w zestawieniu z ubiegłym niż przy porównywaniu roku 2020 z 2019 może wynikać np. z większego otwarcia Polaków w tym roku na wyjazdy niż podczas pierwszych wakacji w trakcie pandemii. Te dane to też jednak przede wszystkim znak ostrzegawczy i przypomnienie o wysokich statystykach wypadków w okresie letnim, wynikających ze zwiększonego ruchu w związku z wakacyjnymi wyjazdami. Potraktujmy je jako przestrogę.

W 2020 r. to właśnie w sierpniu policja odnotowała największą liczbę wypadków w skali roku. Było ich 2595, w ich wyniku zmarło 239 osób, a 3 078 zostało rannych. Na jakie przewinienia warto się wyczulić, aby nie powtórzyć tego „rekordu”[6]?

Ustąp pierwszeństwa i zrezygnuj z gazu (też tego podwójnego!)

W całym 2020 r. do prawie 21 tys., czyli niemal 90% wszystkich wypadków drogowych, doszło z winy kierujących pojazdami[7]. Wśród ich głównych przyczyn królowało nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu, które doprowadziło do ponad 27% kolizji[8]. Tuż za tą kategorią – z wynikiem 26% – uplasowało się niedostosowanie prędkości do warunków ruchu[9]. Sierpień 2020 r., poza ogólną najwyższą liczbą wypadków, był też miesiącem, w którym policja najczęściej jako sprawców odnotowywała osoby prowadzące pod wpływem alkoholu.

Uważaj na pieszych

Choć wg policyjnych danych dot. ubiegłego roku piesi przyczyniają się do wypadków szczególnie zimą, również latem warto być czujnym na ich obecność na drogach i w ich pobliżu. To potrzebne, żeby w porę dostrzec niebezpieczeństwo i natychmiast zareagować, np. gdy ktoś wejdzie na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w miejscu niedozwolonym lub na czerwonym świetle albo nagle wyłoni się zza innego auta. Policyjny raport przestrzega też przed sytuacjami, w których pieszy leży, siedzi, klęczy czy stoi na jezdni, ponieważ skutki takich wypadków są najtragiczniejsze – w prawie co drugim z nich w 2020 r. zginął człowiek[10]. Wśród kategorii wypadków najechanie pieszego było drugą najczęściej występującą w 2020 r., więcej było jedynie zderzeń pojazdów w ruch.

Przygotuj się na nieprzewidziane sytuacje

Podczas wakacyjnych podróży mogą zaskoczyć nas różne nieprzewidziane zdarzenia, nie tylko wypadki. Dla swojego bezpieczeństwa oraz spokoju warto przypomnieć sobie zasady pierwszej pomocy, ale i pomyśleć o ubezpieczeniu i tym, co zrobić w przypadku problemów z samochodem. Rozwiązaniem dla ostatniej kwestii może być np. assistance. Pomoc w ramach assistance nie musi obejmować jedynie naprawy lub holowania w związku z wypadkiem na drodze, może dotyczyć też innych awarii, braku paliwa, zniszczonej opony czy nawet sytuacji, w której np. zatrzaśniemy w aucie kluczyki.

Unikaj godzin szczytu i odpocznij przed trasą

Na nasze bezpieczeństwo podczas podróży może mieć wpływ także dzień oraz pora, w której się przemieszczamy. W miarę możliwości najlepiej unikać czasu, kiedy ruch jest największy, bo to właśnie wtedy najczęściej dochodzi do wypadków. Potwierdzają to dane policyjne – w 2020 r. najwięcej wypadków odnotowano w piątki (16,7% ogółu)[11]. Jeśli chodzi o godziny, to według statystyk potencjalnie najbardziej niebezpieczny jest przedział między godz. 13.00 a 19.00.

Paradoksalnie kolizjom najczęściej towarzyszą dobre warunki atmosferyczne. W takich okolicznościach kierujący czują większy komfort jazdy, co często jest przyczyną rozwijania przez nich większych prędkości i zmniejszenia uważności. Bywa to widoczne także w przypadku jednostajnych tras, jak autostrady, gdzie czasem prowadzącym zdarza się zaśnięcie. Wyciągając wnioski z ubiegłorocznych danych spróbujmy zadbać o to, by w sierpniu 2021 r. jedyny rekord, jaki padnie, był rekordem najmniejszej liczby wypadków.

Damian Andruszkiewicz, Członek Zarządu Beesafe

