Pługopiaskarka: wiesz gdzie jest? A możesz wiedzieć

Silne opady śniegu na wiele lat zniknęły z Polski. Teraz, gdy zima powróciła ze zdwojoną siłą, Yanosik postanowił wprowadzić do swojej aplikacji kolejne usprawnienie dla kierowców. Jakie? Telefon będzie informować w czasie rzeczywistym o lokalizacji pługopiaskarek. Jakie to ma znaczenie? A no takie, że otrzymując powiadomienia live, prowadzący będzie wiedział na ile duża jest szansa na to, że stan trasy przed nim zdecydowanie poprawi się w trudnych warunkach drogowych. Na podstawie tej informacji będzie mógł również zdecydować o zmianach drogi.

Aplikacja Yanosik: uniknij mandatu i... jedź bezpiecznie!

Wszystkie funkcje, które wprowadzamy w naszej aplikacji mają ułatwiać podróżowanie i zmniejszać ryzyko wypadków. Zawsze powtarzamy, że kierowca poinformowany, to kierowca bezpieczny bo w odpowiednim czasie może zaplanować manewr. Ponadto nasza aplikacja już nie po raz pierwszy informuje o dodatkowych zdarzeniach na autostradach. Użytkownicy otrzymywali ostrzeżenia chociażby o koszeniu traw, co zwiększało bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i ekip wykonujących prace porządkowe. - mówi Paweł Bahyrycz, Yanosik.pl.





Pługopiaskarka, Yanosik Pługopiaskarka: Yanosik powie gdzie jest!

Czemu Yanosik postanowił wprowadzić nową funkcjonalność i informować o lokalizacji pługopiaskarek? Firma tłumaczy to w prosty sposób. Zimą roku 2019 doszło do 6400 wypadków - z czego ponad 500 miało miejsce w czasie opadów śniegu i gradu. A to najlepszy dowód na to, że pokrywa śnieżna nadal - pomimo coraz nowocześniejszych aut pojawiających się na polskich drogach - stanowi spore wyzwanie dla kierowców. Yanosik chce im zatem pomóc.

Yanosik lokalizuje pługopiaskarki. Na razie tylko na kawału A2...

Na koniec warto tylko wspomnieć o tym, że choć opcja lokalizująca pługopiaskarki w Yanosiku wydaje się co najmniej ciekawa, w chwili obecnej ma dość ograniczony zasięg. Dotyczy tak naprawdę wyłącznie autostrady A2 na odcinku Świecko - Konin. Co więcej, korzystać z niej mogą wyłącznie użytkownicy Yanosika na Androidzie. Na szczęście nietrudno przewidzieć, że operator aplikacji będzie się starał z czasem rozszerzać zakres działania tej funkcji. I dobrze.