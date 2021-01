Pojazdy, które najczęściej biorą udział w kolizjach? Idąc za motoryzacyjnymi mitami większość kierowców z pewnością wskazałoby BMW czy Audi. To jednak nie jest prawda. Bo z danych porównywarki Rankomat.pl przygotowanych na potrzeby raportu RanKING jasno wynika, że modelem najbardziej szkodowym w Polsce jest Skoda Octavia. Aż 24,2 proc. kierowców czeskiego liftbacka zadeklarowało podczas kalkulowania ceny polisy OC w sieci, że w minionym roku miało zgłoszoną szkodę. Druga lokata? I tu kolejne zaskoczenie. Zajął ją Ford Mondeo z wynikiem 23,9 proc. Podium zamyka Volkswagen Passat (22,4 proc.).

Skoda Octavia, raport, szkody komunikacyjne w Polsce, ranKING Skoda Octavia: najbardziej szkodowe auto w Polsce! Źródło: Materiały prasowe Rankomat.pl

Kolizje BMW? Jak się okazuje, nie ma ich tak wiele

Kierowcy jakich modeli samochodów mogą się pochwalić najmniejszą szkodowością? Mowa o Volkswagenie Polo i... BMW serii 3. W przypadku tych dwóch aut odsetek wynosi tylko 17,5 proc. A wynik jest o tyle rewolucyjny, że burzy w dużej mierze motoryzacyjne mity obowiązujące w Polsce. Niewiele wyższy wynik prezentuje Audi A3. Właściciele niemieckich kompaktów tylko w 18 proc. deklarowali w minionym roku zgłoszenie co najmniej jednej szkody komunikacyjnej.





Wyniki dla najmniej szkodowych kierowców burzą w pewnym stopniu powszechny obraz kierowców BMW czy Audi, którzy kupując samochód, oczekują silnych sportowych emocji, przez co mogą stwarzać większe zagrożenie na drodze. Są to też marki, których właściciele najwięcej płacą za OC. Jednak porównując oferty, mogą też najwięcej zaoszczędzić - komentuje Urszula Pazio-Hrapkowicz, Dyrektor Operacyjny rankomat.pl.

Ceny polisy OC. Która marka najdroższa?

Ranking najbardziej szkodowych modeli przynosi pierwsze zaskoczenie. Drugie i niewiele mniejsze stanowi ranking średnich cen polis OC. Czemu? Bo o ile BMW serii 3 odznacza się najmniejszą ilością zgłoszonych kolizji, o tyle właściciele bawarskich aut muszą się borykać z... najwyższą ceną polisy OC! Średnio kierowcy niemieckiego sedana płacą 853 złote. Co z Audi? Wartość obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego to w tym przypadku 741 złotych. Co zatem ze Skodą? Octavia bryluje w rankingu szkodowości i okazuje się zwycięzcą zestawienia najniższych cen polis OC. Przeciętny kierowca Skody płaci za ubezpieczenie tylko 612 złotych.

