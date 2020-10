Opłaty za parkowanie: Warszawa 2021 r. z podwyżkami cen!

Opłaty za parkowanie: 40-krotny wzrost abonamentów w Warszawie

Do tej pory osoby zamieszkujące strefę płatnego parkowania w Warszawie mogli starać się o abonament mieszkańca. Co on oznacza? Wniesienie rocznej płatności, która zastępuje opłaty za parkowanie realizowane w parkomatach. Abonament mieszkańca był płacony za każdy samochód w kwocie 30 złotych rocznie. Tak przynajmniej będzie do 4 stycznia 2021 roku. Bo wtedy zmienią się stawki. Władze stolicy opracowały właśnie nowy cennik. Od przyszłego roku opłaty za parkowanie w Warszawie wzrosną i to drastycznie.

Za pierwszy samochód mieszkańcy strefy płatnego parkowania nadal zapłacą 30 złotych. Za każdy kolejny kwota wzrośnie jednak do... 1200 złotych. To oznacza 40-krotny skok stawki. Powód? Tylko w roku 2020 Warszawa ma stracić na strefie płatnego parkowania 80 milionów złotych. Władze miasta muszą zatem poszukać dodatkowych środków, aby uzupełnić luki w budżecie. Dobre informacje? Magistrat chce ułatwić kierowcom wniesienie opłaty - przewiduje możliwość zapłaty w dwóch ratach po 600 złotych.





Jakie opłaty za parkowanie w Warszawie? Oczywiście wyższe!

Wyższe opłaty za parkowanie w Warszawie nie kończą się jednak na temacie abonamentów mieszkańca. Bo od stycznia 2021 roku wzrosną też stawki godzinowe oraz zmienią się godziny obowiązywania strefy płatnego parkowania. Do tej pory za parkowanie w centrum Warszawy płaciło się w godzinach 8 - 18. Od 4 stycznia 2021 roku opłacie podlegać będzie pozostawienie pojazdu aż do 20.

Opłaty za parkowanie w Warszawie 2021 r. - stawki godzinowe: