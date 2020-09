Jeździsz rowerem lub hulajnogą? Ochroni Cię OC!

Coraz więcej Polaków przesiada się na rower czy hulajnogę, a to niestety oznacza także rosnącą liczbę wypadków z udziałem takich środków transportu. To dlatego największy polski ubezpieczyciel zaproponował swoim klientom dodatkową ochronę. PZU pokryje szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone przez posiadaczy OC komunikacyjnego w wyniku korzystania z roweru i innych urządzeń transportu osobistego (UTO).

Od dłuższego czasu widzimy zmianę modelu zachowania Polaków. Dotyczy to szczególnie większych miejscowości. Pandemia tylko przyśpieszyła ten proces. Korki przed światłami na ścieżkach rowerowych to już normalność. Chętnie korzystamy z rowerów i hulajnóg, ale mało kto pamięta, by zabezpieczyć się na wypadek wyrządzenia szkody podczas przejażdżki. Dzięki dodatkowi do OC rozszerzamy ochronę także na zdarzenia spowodowane podczas jazdy UTO – mówi Tomasz Piekarski, dyrektor ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w PZU.





OC UTO działa na terenie całej Polski. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest właściciel i współwłaściciel pojazdu, którego dotyczy umowa OC, a także leasingobiorca i kredytobiorca. Suma gwarancyjna ubezpieczenia to 5 000 złotych na jeden wypadek, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Wprowadzając OC UTO, dodatkową ochroną obejmujemy miliony klientów PZU. Tym samym zapewniamy naszym klientom spokój i bezpieczeństwo, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdą – dodaje Tomasz Piekarski.

Obecnie trwają prace nad projektem zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym, która ureguluje status prawny UTO. Po wejściu w życie ustawy elektryczne hulajnogi będą traktowane jak pojazdy.

Materiały prasowe PZU