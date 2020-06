Czy Polacy pojadą na wakacje? Tak, ale własnym samochodem!

Włodarze miast i regionów zdają sobie sprawę z tego, że Polacy w czasie pandemii jeżeli będą podróżować, zdecydują się głównie na krajowe kurorty i wyjazd własnym samochodem. Dlatego postanowili przygotować specjalne środki ostrożności. Co to oznacza? Blisko jedna czwarta - bo 22 proc. - urzędów miast, gmin oraz urzędów marszałkowskich stwierdziła, że w ich mieście lub regionie turystom zostaną udostępnione środki do dezynfekcji w pobliżu parkingów. 9 proc. ankietowanych zadeklarowało powiększenie miejsc parkingowych w celu zachowania bezpiecznego dystansu, a 7 proc. zwiększenie ilości miejsc parkingowych dla turystów.

Samochód, czyli bezpieczny wypoczynek!

W tym roku wzrośnie popularność wyjazdów na wakacje samochodem ze względu na większą liczbę turystów planujących wypoczynek w kraju. Nie każdy posiada własny samochód, czasem auto nie jest wystarczająco duże, dlatego spodziewamy się, że Polacy będą częściej decydowali się na usługi wypożyczalni. Samochód, jako indywidualny środek transportu, to bezpieczniejsza alternatywa w czasie pandemii - powiedział Martin Gruber, dyrektor zarządzający Avis Budget Group na Europę Centralną.





Na koniec warto wspomnieć, że wyniki podawane przez przedstawicieli Avis zdają się mieć miarodajny wymiar. W końcu ankieta online została przeprowadzona na próbie 55 przedstawicieli urzędów miast, gmin oraz marszałkowskich, zajmujących się turystyką i promocją miejscowości czy regionu. Dane są aktualne - badanie jest bowiem datowane na maj 2020 roku.