Twórcy Yanosika postanowili przygotować kierowców na długi weekend. W jaki sposób? Sporządzili raport, który pokazuje w którym województwie jest największe zagęszczenie fotoradarów w Polsce oraz w jakich miejscowościach należy uważać na odcinkowy pomiar prędkości. To wiedza o tyle ważna, że za jej sprawą kierowca będzie się mógł cieszyć z długiego weekendu, a nie narażać na mandat z fotoradaru.

Najłatwiej o mandat z fotoradaru w województwie...

Ciekawostki? Choć to w województwie mazowieckim jest najwięcej urządzeń rejestrujących wykroczenia kierowców (w sumie 80), to w województwie pomorskim zagęszczenie jest największe. Na każde 100 km dróg krajowych przypada tu 3,28 fotoradaru. Na uwagę zasługuje droga krajowa nr 92 na odcinku przebiegającym przez województwo lubuskie. Tam kierowcy mogą spotkać fotoradar średnio co 13 km. Poza tym warto uważać też na drodze krajowej nr 94 w województwie małopolskim. Na tym odcinku można spotkać fotoradar średnio co 13,3 km.





Gdzie znajduje się najwięcej tras z odcinkowym pomiarem prędkości? Wygrywa Mazowsze - ma 23,1 kilometra tego typu odcinków. Druga lokata przypadła... województwu warmińsko-mazurskiemu (wynik na poziomie 21,3 km). W sumie w całej Polsce jest aż 148 kilometrów tras z odcinkowym pomiarem prędkości. I co ciekawe, tylko jedno województwo nie wyposażyło się jeszcze w tego typu sprzęt. Specjaliści Yanosika wskazują, że mowa w tym przypadku o województwie kujawsko-pomorskim.

Zobacz również: Nowa matryca stawek VAT

Liczba fotoradarów w Polsce

Liczba fotoradarów w Polsce Na weekend autem: gdzie najłatwiej o mandat z fotoradaru?

Zagęszczenie fotoradarów w Polsce

Zagęszczenie fotoradarów w Polsce Na weekend autem: gdzie najłatwiej o mandat z fotoradaru?

Gdzie jest największe zagęszczenie fotoradarów w Polsce?

Gdzie jest największe zagęszczenie fotoradarów w Polsce Na weekend autem: gdzie najłatwiej o mandat z fotoradaru?

Długość odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce

Długość odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce Na weekend autem: gdzie najłatwiej o mandat z fotoradaru?

Lokalizacje odcinkowego pomiaru prędkości