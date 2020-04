Koronawirus: czy Polacy zostali w domach na Wielkanoc?

Twórcy systemu Yanosik w pierwszej kolejności stworzyli bazę metodologiczną. A jej podstawą stała się analiza ruchu wyjeżdżającego z trzech miast w Polsce - wybrana została Warszawa, Kraków i Poznań. Drugim punktem stał się dobór dni. Kontrolowane były wszystkie wyjazdy w pierwszy i drugi dzień świąt. Wyniki? W roku 2019 Yanosik odnotował ponad 2,5 miliona wyjazdów. W tym roku liczba wyniosłą zaledwie 700 tysięcy. To oznacza, że ruch zmalał aż o 73 proc.!

Polacy wzięli sobie do serca zalecenia o pozostaniu w domu na święta i w większości nie spotkali się z rodziną poza domownikami, z którymi na co dzień spędzają czas. Analizę co prawda przeprowadziliśmy dla trzech miast, ale jej wyniki można przypisać nie tylko do tym miejscowościom, ale rozszerzyć do skali całego kraju. Tendencja we wszystkich badanych miastach jest praktycznie identyczna. - komentuje Julia Rachwalska, Yanosik.