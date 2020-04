Transport a koronawirus. O czym należy wiedzieć?

Koronawirus a natężenie ruchu na drogach

Dane GDDKiA wskazują, że na polskich drogach spadło natężenie ruchu samochodowego. W tygodniu ilość pojazdów na drogach zmniejszyła się o 25 proc., a niedziele o 55 proc. O ile jednak samochodów jest mniej, o tyle natężenie transportu ciężkiego utrzymuje się na podobnym poziomie. Czasami jest ono większe od średniej, a czasami mniejsze - amplituda mocno waha się.

Koronawirus a przewóz osób

Busy i autobusy są objęte zasadniczym obostrzeniem - mogą przewozić tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących w pojeździe. Ostatnia zmiana polega na tym, że od 2 kwietnia 2020 roku ograniczenie to dotyczy także transportu niepublicznego, a w tym budów czy autobusów dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników. Wyjątek? Nowe reguły nie odnoszą się do tych pojazdów, które mogą przewozić maksymalnie 9 pasażerów wraz z kierowcą. W ich przypadku istnieje możliwość wykorzystania pełnej ilości miejsc.

Koronawirus a przewóz leków

Transport wyrobów medycznych i leków jest objęty w Polsce monitoringiem SENT. Jeżeli dane produkty zostaną wpisane na listę deficytowych, nie będą mogły być wywożone za granice kraju - dotyczy to np. maseczek ochronnych. Poza tym każdy transport musi być zgłoszony do wojewody na 36 godzin przed wywozem. Za wywóz bez zgłoszenia grozi nie tylko zatrzymanie ładunku. Kary pieniężne zostaną nałożone na podmiot zobowiązany do zgłoszenia wywozu, ale także na przewoźnika i kierowcę. Przewoźnik zobowiązany będzie do zapłaty 10 tys. zł a kierujący pojazdem od 5 do 7,5 tys. zł.

Transport międzynarodowy a kwarantanna kierowcy

W przypadku Polski kierowcy w transporcie międzynarodowym nadal są zwolnieni z kwarantanny oraz obowiązku wypełnienia kart lokalizacji. Dotyczy to również prowadzących pojazdy do 3,5 tony oraz osób, które przekraczają granicę pojazdami osobowymi. W jaki sposób te ostatnie mają udowodnić swoje prawo? Powinni przedstawić funkcjonariuszowi Straży Granicznej jeden z dwóch dokumentów. Mowa konkretnie o:

krajowym lub wspólnotowym prawie jazdy z wpisem - kodem 95, który potwierdza uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy,

świadectwie kierowcy, w sytuacji kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie wszystkie kraje pozwalają jednak na przejazd ciężarówek bez kwarantanny dla kierowcy. To dotyczy chociażby Węgier. Po przekroczeniu granicy tego kraju, prowadzący przez 14 dni będzie musiał przebywać w odosobnieniu. Z ograniczeń natomiast jest zwolniony transport towarów np. w Hiszpanii czy Włoszech. We Włoszech przedłużono zawieszenie zakazu ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony na drogach pozamiejskich na niedzielę 5 kwietnia 2020 roku.

Materiały prasowe Grupy INELO