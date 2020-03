Ciężarówka na gaz? Tak, skroplony gaz ziemny LNG!

Hegelmann na razie zakupił pięć pojazdów typu Iveco Stralis 460 NP. Co ciekawe, już dziś znajdują się one w trasie! Będą kursować z Polski do Niemiec, Francji i Włoch. Pierwsza partia z pewnością ma być testową. Pokaże jak auta sprawdzają się w praktyce i czy warto inwestować w tą technologię na przyszłość. Jeżeli pierwsze jazdy okażą się pomyślne, Hegelmann ma szeroko zakrojone plany dotyczące zasilania ciężarówek gazem LNG. Chciałby aby w roku 2025 aż 20 proc. floty firmy była zasilana tym właśnie paliwem. A to daje potężną ilość - w końcu w parku przedsiębiorstwa znajduje się aż 4000 samochodów ciężarowych.

Moc, efektywność i ekologia. Oto zalety ciężarówki z LNG

Iveco Stralis 460 NP ma serię zalet. Pierwszą jest oczywiście wysoka moc. 460 koni mechanicznych gwarantuje ciężarówce wystarczającą siłę do transportowania towarów w zróżnicowanym terenie. A to dopiero pierwsza z zalet. Drugą wskazuje... ekonomia. "Badania wykazały, że samochód ciężarowy napędzany gazem LNG zużywa do 10-15 procent mniej paliwa niż samochód ciężarowy z silnikiem Diesla, a po zatankowaniu do pełna może przejechać do 1600 km." - powiedział Ernestas Jakubonis, dyrektor przedstawicielstwa Iveco dla regionu bałtyckiego.

Trzecia z zalet ciężarówki zasilanej skroplonym gazem ziemnym LNG Iveco Stralis 460 NP dotyczy oczywiście ekologii i mniejszego poziomu szkodliwości dla zdrowia ludzkiego. Paliwo alternatywne tego typu pozwala obniżyć emisję zanieczyszczeń aż o 90 - 95 proc. w stosunku do typowego diesla. W przypadku emisji CO2 emisja cząsteczek maleje aż o 95 proc. W jakich warunkach LNG ma zatem szansę na zaistnienie w szerszej świadomości kierowców ciężarówek? Po pierwsze wtedy, gdy firmy transportowe zainteresują się technologią. Po drugie do rozwoju konieczna jest rozbudowana sieć stacji LNG. A te funkcjonują już np. we Francji, Niemczech i Holandii.