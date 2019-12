Bezpieczna droga na Święta - jak przygotować samochód?

Przygotowania do świątecznej podróży to nie tylko spakowanie wszystkich koniecznych rzeczy. To też - a może nawet przede wszystkim - zadbanie o właściwy poziom bezpieczeństwa! O czym nie wolno zapomnieć? Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego przestrzega m.in. o konieczności montażu opon zimowych. Szczególnie że warunkami optymalnymi drogowo dla zimówek są już pogody, w czasie których temperatura w ciągu dnia utrzymuje się poniżej 7 stopni Celsjusza.

Czemu opony zimowe są tak ważne? Specjaliści PZPO wskazują na zmienność warunków pogodowych i fakt, że zaskoczeni podczas świątecznej podróży chociażby śniegiem z deszczem nie będziemy w stanie awaryjnie dokonać przemiany. A zmienna aura - raz deszcz, śnieg i mrozy, a raz przejściowe roztopy i ocieplenie - to nie problem dla opon zimowych, które ze względu na bardziej miękką mieszankę bieżnika, będą w takich warunkach najbezpieczniejszym wyborem.

Właściwe ogumienie to jedno. Ciśnienie powietrza drugie!

Specjaliści PZPO wskazują również aby dbać o montaż właściwego ogumienia. Co to oznacza? Kierowca powinien założyć w aucie homologowane opony zimowe lub całoroczne oznaczone tzw. symbolem alpejskim - płatka śniegu na tle góry. Tylko one bowiem są w stanie zapewnić nam odpowiednią przyczepność i znacznie skracają drogę hamowania na mokrej, ośnieżonej czy pokrytej lodem drodze.

Same opony zimowe nie wystarczą jednak. Konieczna jest kontrola ciśnienia powietrza w oponach. Stopień napompowania ma bezpośredni wpływ na właściwości jezdne samochodu, a także ogranicza ryzyko wystąpienia bardzo niebezpiecznego zjawiska aquaplaningu.