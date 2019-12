Ilu kierowców deklaruje zmianę opon na zimowe, a ilu faktycznie to robi?

Polska jest krajem dysonansów. Ale to wiadomo nie od dziś. I fakt ten może nawet świadczyć o kolorycie społecznym. Do momentu jednak, w którym nie dotyczy kwestii bezpieczeństwa. Przykład? Ciekawa sytuacja dotyczy opon zimowych. Każdego roku nawet 90 proc. prowadzących deklaruje, że zmienia opony na zimowe jeszcze przed pierwszymi opadami śniegu. Z drugiej strony według badań i obserwacji warsztatowych prowadzonych przez firmę Nokian aż 35 proc. kierowców jeździ zimą na oponach letnich. Jak to możliwe? Wychodzi na to, że nad Wisłą nie brakuje kierowców, którzy mówią nieco więcej niż robią.

Kierowcy chcą obowiązku jazdy na oponach zimowych!

O konieczności zmiany opon na zimowe w sezonie chłodnym mówi się od lat. I kampania ta zaczyna powoli procentować. Dowód? Jak twierdzą przedstawiciele Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, 78 proc. polskich kierowców opowiada się za wprowadzeniem wymogu jazdy na oponach zimowych lub całorocznych w sezonie zimowym. Kierowcy sami chcą, by wprowadzić wymóg zmiany opon na te z homologacją zimową. Dzięki temu wszyscy mogliby dostosować się do warunków pogodowych bez zastanawiania się, kiedy to zrobić czy czekania na pierwszy śnieg - mówi Piotr Sarnecki, dyrektor Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.

Powracając do początku. Czemu zatem warto zmieniać opony na zimowe? Powodów jest kilka - podstawę stanowi jednak bezpieczeństwo! A obrazują je chociażby badania przeprowadzone przez Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego. PZPO wykazało, że na oblodzonej nawierzchni i podczas jazdy z prędkością 32 km/h zimówki są w stanie zatrzymać auto na dystansie o 11 metrów krótszym. Gdy na jezdni pojawi się śnieg, a szybkość przejazdu zwiększy się do 48 km/h, dystans rośnie do 31 metrów. Co z temperaturą dodatnią? Specjaliści PZPO rozpędzili auto do 80 km/h, gdy na dworze było 6 stopni Celsjusza. Droga hamowania zimówek nadal była krótsza - o 7 metrów.