350 ładowarek w Polsce w rok. Nowy plan Volkswagena!

Szefowie Volkswagena bardzo długo zastanawiali się na tym, jakie przeszkody hamują rozwój elektromobilności w Europie. Diagnoza? Ograniczenia są przede wszystkim dwa. Pierwszym jest wąska oferta pojazdów i ich wysokie ceny - Niemcy już nad tym pracują. Drugim nadal zbyt mało rozbudowana infrastruktura służąca do ładowania pojazdów. I na tym właśnie punkcie skupią się też Niemcy. Przedstawiciele Volkswagena zapowiadają, że marka do roku 2023 wyda w sumie 30 miliardów euro na elektromobilność. Plan zakłada budowę ładowarek, w tym także zlokalizowanych w Polsce.

Plan brzmi naprawdę imponująco. Niemcy chcą zbudować w Europie w ciągu najbliższych sześciu lat aż 36 tysięcy punktów ładowania. W jakiej części wizja ta dotyczy Polski? Volkswagen twierdzi, że nad Wisłą do końca przyszłego roku działać ma aż 350 publicznych ładowarek zlokalizowanych przy salonach dealerskich. Co ważne, spora część punktów - identycznie jak 50-kW stacja w Kaliszu - może być zasilana wprost z paneli fotowoltaicznych. A to jeszcze nie koniec.

Ładowarki przy salonach to nie koniec planu Volkswagena!

Volkswagen Group Polska doskonale wie o tym, że działania warto zacząć od siebie. Właśnie dlatego na terenie zakładów wchodzących w skład firmy budowanych jest 25 ładowarek z 34 punktami ładującymi. Możliwość korzystania z nich będą mieli pracownicy i goście. Do planu włącza się również Porsche. Firma wraz z 32 partnerami do końca roku 2019 zainstaluje w Polsce w sumie 64 ładowarki. Każda będzie dysponować mocą na poziomie 11 kW.

Plan budowy sieci ładowarek to jedno. Po drugie niemiecka marka cały czas angażuje się w projekty zewnętrzne, które również mają za zadanie stymulować rozwój infrastruktury ładującej. Przykład? Grupa Volkswagena weszła w joint venture IONITY. Spółka buduje ultraszybkie ładowarki HPC w 400 punktach w Europie - to daje 2400 punktów ładowania o mocy dochodzącej do 350 kW. W planach firmy przewidzianych zostało 12 lokalizacji w Polsce - przy takich szlakach jak A1, A2 i A4.