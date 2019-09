Zwolnisz przy szkole? Dostaniesz nagrodę od... Yanosika.

Akcja „Zwalniaj przy szkołach” Yanosika wystartowała 2 września - dokładnie wtedy, gdy uczniowie wrócili do nauki. Na czym polega? W pierwszej kolejności zarejestrowani użytkownicy aplikacji drogowej powinni zgłosić chęć udziału w programie. Następnie będą premiowani za regularne zmniejszanie prędkości w okolicy mijanych szkół - chodzi o to, aby przejeżdżali koło placówek z szybkością dozwoloną przez przepisy. Taki przejazd prowadzący musi powtórzyć trzykrotnie. Pierwsze 3000 osób, które w poszczególnym tygodniu zaliczy komplet przejazdów, otrzyma kupon o wartości 1000 punktów do programu VITAY Orlenu.

Akcja „Zwalniaj przy szkołach” Yanosika - jaki jest cel?

Kampania „Zwalniaj przy szkołach” ma dla nas wyjątkowe znaczenie, gdyż chodzi o najmłodszych uczestników ruchu. Dzieci, zwłaszcza te z pierwszych lat podstawówki, mogą jeszcze nie znać zasad ruchu drogowego. Dlatego kierowcy, przede wszystkim w pobliżu takich miejsc jak szkoły, powinni zachować ostrożność i zwolnić. Baza obiektów objętych akcją to ponad 1000 szkół na terenie całej Polski. – komentuje Jakub Wesołowski Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Yanosik.

reklama reklama



Akcja „Zwalniaj przy szkołach” potrwa do 27 października 2019 r. W poprzednich latach program cieszył się dużym powodzeniem wśród użytkowników aplikacji. Łącznie uczestniczyło w niej już ponad 232 tysięcy kierowców. Partnerem strategicznym akcji jest PKN ORLEN.