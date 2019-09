Pierwsza w Polsce ładowarka do samochodów elektrycznych o mocy 150 kW

Nowości prezentowane przez producentów motoryzacyjnych nie pozostawiają złudzeń. Motoryzacja przestawia się na elektryfikację. Żeby m.in. nad Wisłą również możliwa stała się e-rewolucja, konieczna jest rozbudowa sieci ładowania pojazdów. I najlepiej żeby ładowarki te były jak najmocniejsze. Największym operatorem punktów ładujących w Polsce jest sieć GreenWay. Teraz firma pochwaliła się kolejnym osiągnięciem - w Poznaniu zamontowana została najmocniejsza ładowarka do samochodów elektrycznych w Polsce. Urządzenie dysponuje mocą 150 kW.

Ładowarka do samochodów elektrycznych 150 kW - dwa auta jednocześnie!

Stacja zbudowana w galerii A2 w Poznaniu jest sygnowane logo Delty. To jednak najnowsza wersja, która posiada 12 modułów prostownikowych drugiej generacji o mocy 12,5 kW każdy. Stacja oferuje możliwość skorzystania z jednego z trzech trybów uzupełniania zapasów energii. Dostępna jest wersja CHAdeMO do 63 kW, CCS do 150 kW oraz AC Typu 2 do 43 kW. W tym samym czasie z ładowarki korzystać mogą dwa pojazdy.

GreenWay już dziś jest polskim potentatem na rynku ładowarek elektryczny. To największy operator w kraju. W sieci zarządzanej przez firmę znajduje się ponad 100 stacji dającej możliwość uzupełniania zapasów energii w pojeździe elektrycznym z mocą 50 kW. W ten sposób są one w stanie obsłużyć jednocześnie nawet ponad 200 samochodów. To jednak nie koniec, bo jeszcze w roku 2019 sieć wzbogaci się o kolejne 150 ładowarek 50 kw oraz jedną o rekordowej mocy 350 kW. Ultraszybka stacja zostanie oddana do użytku prawdopodobnie jeszcze jesienią.