PSA się chwali nową normą EURO 6. W ich gamie to standard!

1 września 2019 roku w Europie zaczęła obowiązywać nowa norma emisji spalin - EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC. Co się zmieni? W dużej mierze zaostrzony zostanie sposób testów. Dla przykładu w życie wejdzie test RDE (Real Driving Emissions), EVAP (emisja zanieczyszczeń przez odparowanie) oraz ISC (In Service Conformity). RDE określa dopuszczalne odchylenie emisji w rzeczywistych warunkach od emisji podczas pomiarów zgodnych z nowymi testami. EVAP mierzy węglowodory ulatniające się z układu paliwowego samochodu w ciągu 48 godzin, podczas gdy ISC wskazuje, że samochody używane poniżej 5 roku życia muszą cały czas spełniać te same normy co w momencie produkcji.

Nowa norma Euro 6 - nowe modele PSA ją spełniają!

Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie PSA: "Wszystkie modele samochodów osobowych zostały już poddane wymienionym testom i uzyskały homologację. Dzięki temu klienci, którzy w tej chwili zamawiają dowolny model marki z Groupe PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel i Vauxhall) mają pewność, że ich nowy samochód będzie zgodny ze wszystkimi obowiązującymi normami i dotrze bez opóźnień."

W jaki sposób Francuzi spełnili wymogi normy EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC? Głównie za sprawą systematycznie wdrażanych rozwiązań inżynieryjnych. Mowa m.in. o modernizacji palety jednostek napędowych oraz obowiązkowym wyposażaniu benzyniaków w filtry cząstek stałych GPF, a diesle w technologię selektywnej redukcji katalitycznej SCR.