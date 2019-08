Opinie kierowców o mechanikach. Yanosik rozszerza funkcjonalność

Pierwotne założenia aplikacji Yanosik są proste. Jej użytkownicy mają wymieniać się informacjami dotyczącymi sytuacji na drodze. Społeczność, na którą składa się półtora miliona użytkowników, wymienia się danymi dotyczącymi natężenia ruchu, wypadków czy kontroli drogowych. Teraz twórcy programu postanowili rozszerzyć jego funkcjonalność. Stworzyli zatem platformę, w której kierowcy będą mogli dzielić się też opiniami dotyczącymi warsztatów. Jak to ma działać?

Kierowca po wizycie w serwisie mechanicznym ma możliwość wystawienia wizytówki z własną opinią. To tam zawrze informacje dotyczące jakości usługi, trafności ocen mechanika czy też cen. Z danych tych będą mogli korzystać kolejni kierowcy podczas poszukiwania punktu napraw pojazdów w swojej okolicy z zakładki "Warsztaty". Obecnie w aplikacji Yanosik znajduje się około 5 tysięcy punktów napraw na terenie całego kraju. Baza jest cały czas uzupełniana.

Najlepsze warsztaty będą wyróżniane przez Yanosika!

Warsztaty, które wykonują swoją pracę rzetelnie i są najlepiej oceniane przez użytkowników, dodatkowo otrzymają wyróżnienia. To z kolei sprawi, że ich pozycja w wyszukiwarce aplikacji będzie wysoka, a co za tym idzie częściej wybierana przez zmotoryzowanych. To duże ułatwienie dla kierowców, którzy chcą trafić do uczciwego mechanika, a także dobra promocja dla warsztatu - komentuje Dawid Nowicki, Yanosik.

Jak konkretnie działa nowa usługa? Wyznaczając cel podróży kierowca wybiera zakładkę "Warsztaty". To powoduje wyświetlenie podglądu mapy z wyświetlonymi lokalizacjami serwisów samochodowych. Wybór konkretnego punktu pozwoli na wyświetlenie wizytówki - ta zawiera np. godziny pracy i nazwę, ale też ilość gwiazdek przyznanych przez poprzednich kierowców. Prowadzący może zdecydować się na prowadzenie do konkretnego warsztatu. Poza tym podczas poszukiwania określonego serwisu ma możliwość skorzystania z filtrowania po kategoriach takich jak np. LPG, wulkanizacja, pomoc drogowa czy elektryka.