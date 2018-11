Podpisano umowy na realizację drugiej jezdni S1 Pyrzowice - Podwarpie

26 listopada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice – Podwarpie. Wykonawcą prac będzie konsorcjum firm: Rubau Polska i Construcciones Rubau z Hiszpanii, które zaoferowało wykonanie tej inwestycji za 121,8 mln zł. Wykonawca zobowiązał się do wykonania inwestycji w ciągu 20 miesięcy od podpisania umowy, czyli do kwietnia 2021 roku. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Droga S1 stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski (trasa Pyrzowice – Zwardoń), jest również częścią VI europejskiego korytarza transportowego. Dzięki budowie drugiej jezdni uzupełniony zostanie dwujezdniowy przekrój drogi ekspresowej S1, co w znacznej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i wygody kierowców.

Inwestycja obejmuje budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł „Lotnisko” – Podwarpie o długości 9,7 km, w tym obiektów inżynierskich (wiadukty, most), urządzeń ochrony środowiska, urządzeń wyposażenia drogi oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

Zakres prac przewiduje m.in.:

budowę drugiej jezdni S1 z pasem awaryjnym,

przebudowę węzła Mierzęcice,

przebudowę odcinków sieci dróg dojazdowych wraz z budową zjazdów do pól i posesji,

budowę 6 obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej S1, w tym 5 wiaduktów i 1 mostu,

budowę przepustów, urządzeń ochrony środowiska, w tym również zabezpieczeń gwarantujących ochronę zwierząt,

budowę oświetlenia,

przebudowę i rozbudowę systemu odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej,

przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej nie związanej z drogą,

ogrodzenie drogi,

budowę barier ochronnych i ekranów akustycznych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury