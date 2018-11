Oddano do użytku kolejne odcinki drogi ekspresowej S7

Źródło: GDDKiA

31 października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddała do ruchu kolejne dwa odcinki drogi ekspresowej S7 na granicy województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. 40-kilometrowy fragment S7 od Koszwał do Elbląga pozwoli skrócić czas przejazdu i poprawi bezpieczeństwo ruchu. Kierowcy mają już do dyspozycji ponad 203 km trasy S7 z ok. 333 km planowanych do realizacji pomiędzy Gdańskiem i Warszawą. Wiosną przyszłego roku rozpoczną się prace w terenie na kolejnych blisko 73 km trasy, a w przygotowaniu jest ponad 57-kilometrowy odcinek od Płońska do obwodnicy Warszawy.

Budowę 40-kilometrowego fragmentu S7 podzielono na dwa odcinki realizacyjne: od Koszwał do Nowego Dworu Gdańskiego (wykonawcą był Metrostav) i z Nowego Dworu Gdańskiego do Elbląga (wykonawcą był Budimex). Prace ruszyły w październiku 2015 r. Nowa droga ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Włączenie do ruchu umożliwiają cztery węzły: Cedry Małe, Dworek, Żuławy Wschód i Elbląg Zachód. W ramach prowadzonych prac wyremontowano również nawierzchnię dwujezdniowego fragmentu „starej” DK7 w okolicy węzła Nowy Dwór Gdański. Zbudowano także nowe mosty: na Wiśle w Kiezmarku (prawie 930 m długości) oraz na Nogacie (blisko 600 m). Dotychczasowy most przez Wisłę będzie wykorzystywany do obsługi ruchu lokalnego.

Realizacja S7 Koszwały - Elbląg kosztowała przeszło 3,2 mld zł.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury