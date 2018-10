1 listopada 2018: mapa najczęściej kontrolowanych dróg w Polsce

1 listopada to czas wzmożonego ruchu na drogach. Większość Polaków jedzie wtedy na cmentarze, by odwiedzić groby bliskich, a w tym roku wiele osób weźmie urlop 2 listopada, dzięki czemu zorganizują sobie tzw. długi weekend. W tym okresie policja będzie czuwać nad bezpieczeństwem na drogach, co powinno zahamować niebezpieczne zapędy niektórych kierowców. Które drogi w Polsce są najczęściej kontrolowane?