Ostatni odcinek trasy S8 Warszawa - Białystok zostanie oddany do użytku już za kilka dni

- W najbliższych dniach, mam nadzieję, że w piątek 19 października, dwie jezdnie drogi ekspresowej S8 połączą Warszawę i Białystok. To historyczna chwila. Udostępnienie kierowcom ostatniego, 13-kilometrowego odcinka od Wyszkowa do węzła Poręba, domyka całą wybudowaną drogę ekspresową pomiędzy stolicą Polski a stolicą województwa podlaskiego. To zaś pozwoli połączyć Białystok z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce i Europie - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Przez ostatnie 3 lata oddano do użytkowania przeszło 98 km nowo wybudowanych odcinków drogi ekspresowej pomiędzy Warszawą a Białymstokiem o wartości robót przekraczającej 3 mld zł. Razem z wcześniej wybudowanymi fragmentami S8 daje to prawie 180 km bezpiecznego połączenia drogowego pomiędzy oboma miastami – dwie jezdnie, pasy rozdzielające, pasy awaryjne, ogrodzenie zapobiegające wtargnięciu zwierząt, urządzenia ochrony środowiska. Dla kierowców oznacza to znaczną poprawę komfortu podróżowania i oszczędność czasu, dla mieszkańców miejscowości, przez które przebiegała DK8 - poprawę bezpieczeństwa i likwidację utrudnień związanych z uciążliwym ruchem tranzytowym.

Budowa S8 na odcinku Wyszków – Poręba polegała na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej. Gruntownie przebudowano istniejącą jezdnię, a po jej wschodniej stronie dobudowano drugą. Wzdłuż trasy głównej zbudowano również drogi serwisowe. Odcinek ten, podobnie jak sąsiedni fragment od węzła Poręba do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, ma nawierzchnię z betonu cementowego (w sumie 29 km trasy o nawierzchni betonowej). Na pozostałej części S8 pomiędzy Warszawą a Białymstokiem kierowcy pojadą po nawierzchni bitumicznej.

