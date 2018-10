Oddano do użytku kolejne odcinki drogi ekspresowej S3

Źródło: GDDKiA

15 października oddano do użytku dwa odcinki węzła Legnica Południe na autostradzie A4 do węzła Bolków w ciągu trasy S3, o łącznej długości 36 km. GDDKiA zapowiada, że jeszcze w tym roku ekspresową S3 będzie można z Bolkowa dotrzeć do Szczecina, a w 2023 r. przejedziemy całą blisko 500-kilometrową trasą od Świnoujścia do granicy z Czechami. To fragment międzynarodowej drogi E65 łączącej szwedzkie Malmö z greckim Chania. Łączna wartość realizowanych obecnie i oddanych w tym roku odcinków S3 od Świnoujścia do Bolkowa oraz dwóch ostatnich od Bolkowa do granicy z Czechami to ok. 6,7 mld zł.

Budowa S3 od węzła Legnica Południe do węzła Bolków podzielona była na dwa zadania. Pierwsze, do węzła Jawor Wschód (o długości ok. 19,7 km) zrealizowało konsorcjum firm: Eurovia Polska i Warbud (wartość prac ponad 295 mln zł). Drugi odcinek, do węzła Bolków (o długości ok. 16,1 km), zrealizowała firma Mota-Engil Central Europe (wartość ok. 323 mln zł). Powstała dwujezdniowa droga ekspresowa, z dwoma pasami ruchu na którą wjazd możliwy jest poprzez cztery nowe węzły drogowe: Jawor Północ, Jawor Wschód, Jawor Południe i Bolków. W trakcie realizacji są jeszcze dwa Miejsca Obsługi Podróżnych na których znajdą się stacje paliw i gastronomia: MOP Jawor Zachód i Jawor Wschód.

