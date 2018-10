Podpisano umowę na budowę odcinka Łódź Lublinek - Teofilów w ciągu trasy S14

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

5 października zawarto umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S14 od węzła Łódź Lublinek do węzła Teofilów. Jest to pierwszy odcinek zachodniej obwodnicy Łodzi o długości 12,2 km. Wykonawcą prac będzie konsorcjum firm Budimex – Strabag, które zaprojektuje i wybuduje trasę za 561,8 mln zł w ciągu 32 miesięcy od podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Zakres zadania obejmuje projekt i budowę dwujezdniowej trasy o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą techniczną. W ramach pierwszego odcinka S14 powstaną 3 węzły drogowe: Łódź Lublinek, Łódź Retkinia i Konstantynów Łódzki. Zaprojektowany zostanie także węzeł Łódź Teofilów, umożliwiający w przyszłości wykonanie kolejnego zjazdu z obwodnicy. Na odcinku Łódź Lublinek - Teofilów powstanie ponad dwadzieścia obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt). Przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z drogą ekspresową, powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, urządzenia melioracyjne).

Budowa drogi ekspresowej S14 jest istotna zarówno z punktu widzenia transportu regionalnego, jak i dla krajowego układu komunikacyjnego. Pozwoli domknąć „ring” tras szybkiego ruchu wokół aglomeracji łódzkiej, co poprawi warunki życia mieszkańców: Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego, a także skróci czas przejazdu przez centrum kraju, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo podróżowania. Odcinek ten odciąży położoną na wschód od Łodzi autostradę A1, a także ułatwi poruszanie się po całej aglomeracji, bez konieczności przejazdu przez centra miast.

