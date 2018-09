Podpisano umowę na realizację tunelu w Świnoujściu

17 września prezydent Świnoujścia i przedstawiciele wykonawców podpisali umowę na zaprojektowanie i budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. Całkowita długość inwestycji wyniesie około 3,4 kilometra, w tym 1,44 kilometra jednorurowego tunelu, który zostanie wykonany w technologii tarczy drążonej. Tunel w Świnoujściu powinien być gotowy w ciągu 4 lat od podpisania umowy.

Wykonawcy zadania: PORR SA, PORR Bau GmbH, Gulemark i Energopol Szczecin SA zaprojektują i wybudują tunel za 793 mln złotych. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, a wkład własny zapewnia Miasto Świnoujście. Inwestorem zastępczym dla tej inwestycji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Stała przeprawa w Świnoujściu połączy wyspy Uznam i Wolin. Obecnie komunikację zapewniają przeprawy promowe, które nie posiadają wystarczającej przepustowości (co powoduje często wielogodzinny czas oczekiwania na prom) i są wrażliwe na zmienne warunki atmosferyczne. Problemy te rozwiąże budowa tunelu drogowego. Zgodnie z wydaną w 2010 r. decyzją środowiskową będzie to tunel drążony w korytarzu północnym.

Planowane przejście zagłębionego tunelu poniżej dna cieśniny zaprojektowano na głębokości od ok. 23,5 do ok. 25,0 m p.p.m. Tunel będzie miał 13 m średnicy zewnętrznej oraz 5 wyjść ewakuacyjnych. Powstanie także galeria ewakuacyjna (pod jezdnią) oraz systemy wentylacji, oświetlenia, zarządzania ruchem, monitoringu, zbierania wód opadowych.

Harmonogram realizacji:

17.09.2018 r. – podpisanie umowy z Wykonawcami;

17.07.2019 r. – opracowanie Projektu Budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID;

17.12.2019 r. – uzyskanie decyzji ZRID – rozpoczęcie robót budowlanych;

17.03.2021 r. – rozpoczęcie drążenia tunelu;

17.09.2022 r. – zakończenie robót budowlanych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury