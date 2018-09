Podpisano umowę na kolejny odcinek autostrady A1

14 września Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na realizację kolejnego odcinka autostrady A1 Kamieńsk – Radomsko. To przedostatni odcinek w ramach budowy A1 pomiędzy Tuszynem a Częstochową. Podpisanie umowy na ostatni fragment trasy od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska jest planowane jeszcze we wrześniu, obecnie trwa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Odcinek Kamieńsk - Radomsko (odcinek C) o długości ok. 16,7 km zaprojektuje i wybuduje konsorcjum firm Strabag i Budimex. Wartość podpisanej umowy to 573,1 mln zł. Czas realizacji inwestycji to 32 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych: 15 grudnia - 15 marca). Istniejąca dwujezdniowa droga zostanie gruntownie przebudowana. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, a nawierzchnia będzie wykonana z betonu. Ocenia się, że bez poważniejszych zabiegów remontowych powinna służyć 30-40 lat.

Ukończenie budowy autostrady A1 pozwoli na bezpieczne i szybkie skomunikowanie południa Polski z portami trójmiejskimi, a tym samym ułatwi dostęp do nich naszym południowym sąsiadom: Czechom, Słowakom i Węgrom. Przyczyni się także do rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym.

Na 2019 r. zostało zaplanowane oddanie do ruchu autostrady A1 w woj. śląskim. Trasa od obwodnicy Częstochowy do Pyrzowic, o długości ok. 57,7 km i łącznej wartości ok. 2,6 mld zł (w tym m.in.: prace budowlane, odszkodowania za nieruchomości, nadzór), została podzielona na 4 odcinki realizacyjne:

Częstochowa Północ – Częstochowa Blachownia, ok. 21,3 km,

Częstochowa Blachownia – Częstochowa Południe, 4,7 km,

Częstochowa Południe – Woźniki, ok. 16,7 km,

Woźniki – Pyrzowice, ok. 15,2 km.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury