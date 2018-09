Ruszyła budowa kolejnego odcinka autostrady A2

Autostrada A2 w ostatecznej formie połączy zachodnią i wschodnią granicę naszego kraju. Obecnie do pełni szczęścia brakuje odcinków: od Warszawy do obwodnicy Mińska Mazowieckiego oraz fragmentu od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do Terespola. Warto powiedzieć, że właśnie ruszyła budowa 15-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Warszawy do obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Wciąż również czekamy na Południową Obwodnicę Warszawy, która połączy się z właśnie budowanym odcinkiem autostrady A2.

Budowa nowego odcinka autostrady A2 obejmuje nie tylko wybudowanie nowej drogi z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, ale także powstanie węzła Konik, Miejsca Obsługi Pasażera (MOP) oraz Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA). Wykonawcą inwestycji jest firma POLAQUA. Budowa tego odcinka autostrady powinna zakończyć się w czerwcu 2020 roku, a koszt inwestycji to 502,5 mln zł.

Co do pozostałych odcinków autostrady A2 - trwają przygotowania do realizacji 133-kilometrowego odcinka od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do granicy z Białorusią. Odcinek od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do Siedlce powinien być gotowy w 2023 roku, z kolei rok później do użytku ma być oddany odcinek od Siedlec do Białej Podlaskiej.