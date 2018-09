Rusza budowa 7-kilometrowego odcinka autostrady A1

Źródło: GDDKiA

Odcinek autostrady A1 od Radomska do granicy z woj. śląskim to jeden z pięciu brakujących odcinków pomiędzy Tuszynem a Częstochową. Warto przypomnieć, że na dwa z nich w lipcu podpisano umowy z wykonawcami. Trwa także budowa pozostałych odcinków A1 w woj. śląskim, od w. Częstochowa Północ (wraz z obwodnicą) do Pyrzowic.

Odcinek Radomsko - granica województw, roboczo nazywany odcinkiem D, jest najkrótszym (7 km) fragmentem budowy autostrady A1 Tuszyn - Częstochowa. Jego budową zajmie się Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR z Zawiercia, a koszt prac budowlanych to ok. 338,2 mln zł. Czas realizacji to 32 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych: 15 grudnia - 15 marca).

reklama reklama

Istniejąca dwujezdniowa droga zostanie gruntownie przebudowana. Kierowcy będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu w każdym kierunku (do Piotrkowa Trybunalskiego a dalej do Tuszyna dwa pasy ruchu). Betonowa nawierzchnia zapewni dużą trwałość - bez poważniejszych zabiegów remontowych trasa powinna służyć 30 - 40 lat.

Autostrada A1 od Tuszyna do obwodnicy Częstochowy będzie miała ok. 81 km, łączny koszt realizacji to ok. 3,7 mld zł (w tym m.in.: prace budowlane, odszkodowania za nieruchomości, nadzór). Trasa została podzielona na 5 odcinków realizacyjnych:

- Odcinek A - węzeł Tuszyn - węzeł Piotrków Trybunalski Południe, długość ok. 15,9 km

- Odcinek B - w. Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk, ok. 24,2 km

- Odcinek C - Kamieńsk - Radomsko, ok. 16,7 km

- Odcinek D - Radomsko - gr. woj., ok. 7 km

- Odcinek E - gr. woj. łódzkiego - w. Częstochowa Północ, ok. 16,9 km

Na 2019 rok zostało zaplanowane oddanie do ruchu autostrady A1 w woj. śląskim. Trasa od obwodnicy Częstochowy do Pyrzowic, o długości ok. 57,7 km i łącznej wartości ok. 2,6 mld zł (w tym m.in.: prace budowlane, odszkodowania za nieruchomości, nadzór), została podzielona na 4 odcinki realizacyjne:

- Odcinek F - Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia, ok. 21,3 km,

- Odcinek G - Częstochowa Blachownia - Częstochowa Południe, 4,7 km,

- Odcinek H Częstochowa Południe - Woźniki, ok. 16,7 km,

- Odcinek I - Woźniki - Pyrzowice, ok. 15,2 km.

Źródło: GDDKiA