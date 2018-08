10-kilometrowa obwodnica Lubina w ciągu S3 już otwarta dla kierowców

Źródło: GDDKiA

Otwarcie ważnego dla mieszkańców Lubina (i nie tylko) odcinka miało miejsce w dniu 27 sierpnia. Prawie 10-kilometrowy odcinek nowej drogi ekspresowej S3 łączy węzeł Lubin Północ z węzłem Lubin Południe. Warto przypomnieć, że od czerwca bieżącego roku kierowcy korzystają już z 24-kilometrowego fragmentu trasy S3 od węzła Lubin Południe do węzła Legnica Południe, gdzie droga ekspresowa łączy się z autostradą A4.

Docelowo droga ekspresowa S3 będzie mierzyć blisko 510 km długości i będzie biec wzdłuż zachodniej granicy Polski, łącząc porty w Szczecinie i Świnoujściu z południową granicą naszego kraju. Trasa jest częścią europejskiego korytarza łączącego Szwecję z Grecją.

reklama reklama

Aktualnie trwają jeszcze prace nad odcinkami trasy S3 od węzła Lubin Północ do węzła Kaźmierzów, Nowa Sól – Gaworzyce, Gaworzyce – Kaźmierzów oraz od węzła Legnica Południe do węzła Bolków. Ostatni z wymienionych odcinków ma być oddany do użytku w październiku bieżącego roku.

Ostatni odcinek drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do granicy państwa jest obecnie na etapie procedury przetargowej. Zakończenie prac nad tą inwestycją jest planowane na rok 2023, dzięki czemu w końcu cała trasa Świnoujście-Lubawka będzie w standardzie drogi ekspresowej.