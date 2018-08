Podpisano umowy na realizację kolejnego odcinka szlaku Via Carpatia

Umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Podgórze do węzła Kamień o długości ok. 10,5 km podpisano pod koniec ubiegłego tygodnia. Do zadań wykonawcy, prowadzącego inwestycję w systemie „projektuj i buduj”, będzie należeć zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z 5 mostami i 8 wiaduktami, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Odcinek zrealizuje firma Budimex za kwotę około 334 mln zł, w terminie 34 miesięcy. Nowy odcinek trasy S19 będzie częścią szlaku Via Carpatia łączącego północną i południową granicę Polski oraz kraje Bałtyckie z resztą Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami.

Odcinek S19 Podgórze - Kamień, jest częścią dużego przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Nisko Południe - Sokołów Małopolski Północ. Ten 30-kilometrowy odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne:

- Zadanie A - Nisko Południe – Podgórze (dł. ok. 11,5 km)

- Zadanie B - Podgórze - Kamień (dł. ok. 10,5 km)

- Zadanie C - Kamień - Sokołów Małopolski Północ (dł. ok. 7,9 km)

Realizacja S19 na Podkarpaciu:

30,1 km - w użytkowaniu

85,1 km – koncepcja programowa w opracowaniu

34,8 km – w realizacji w trybie projektuj - buduj

19,4 km – w przetargu

Zakończenie wszystkich prac i udostępnienie kierowcom do ruchu drogi ekspresowej S19 pomiędzy Rzeszowem a Lublinem planowane jest w 2021 r. S19 na samym Podkarpaciu będzie mieć długość 169 km.