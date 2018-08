Podpisano umowę na ostatni warmińsko-mazurski odcinek drogi S61

6 sierpnia GDDKiA podpisała umowy na projekt i budowę ostatniego z warmińsko-mazurskich odcinków drogi ekspresowej S61. Wykonawcą ok. 23-kilometrowego fragmentu trasy od Szczuczyna do węzła Ełk Południe będzie konsorcjum firm Porr, Porr Bau oraz UNIBEP, a koszt inwestycji to ok. 699,5 mln zł. Planowany czas realizacji to 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03).

Odcinek, na budowę którego została właśnie podpisana umowa, jest jednym z trzech fragmentów drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki, będącej częścią europejskiej trasy Via Baltica, realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Inwestycja została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

reklama reklama

Zadanie nr 1 – Szczuczyn – węzeł Ełk Południe (ok. 23 km),

Zadanie nr 2 - węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie o dł. ok. 23 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km),

Zadanie nr 3 - węzeł Wysokie - Raczki (ok. 20 km).

Umowy na projekt i budowę odcinków Wysokie – Raczki oraz Ełk Południe – Wysokie zostały podpisane w lipcu bieżącego roku. Obecnie w realizacji jest 188 km drogi ekspresowej S61 za ok. 4,6 mld zł. Na podpisanie umowy czeka już tylko odcinek Łomża Zachód – Kolno o długości 13 km i wartości ok. 525,6 mln zł.

Polski odcinek Via Baltica to również blisko 105 km drogi ekspresowej S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do końca obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. W tym roku kierowcy pojadą brakującymi odcinkami od Wyszkowa do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Łączny koszt budowy S8 Warszawa - Ostrów Maz. to ok. 4 mld zł.

Odcinki drogi ekspresowej S61:

1. Podborze – Śniadowo, długość ok. 19,5 km (oddanie: IV kw. 2020 r.)

2. Śniadowo – Łomża Południe, ok. 17 km (oddanie: IV kw. 2020 r.)

3. Łomża Południe – Łomża Zachód, ok. 7,2 km (oddanie: IV kw. 2020 r.)

4. Łomża Zachód – Kolno, ok. 13 km (oddanie planowane: II połowa 2021 r.)

5. Kolno – Stawiski, ok. 16,5 km (oddanie: IV kw. 2020 r.)

6. Stawiski – Szczuczyn, ok. 18 km (oddanie: IV kw. 2020 r.)

7. obwodnica Szczuczyna II jezdnia, ok. 6,6 km (oddanie: wiosna 2020 r.)

8. Szczuczyn – Ełk Południe, ok. 23 km (oddanie: III kw. 2021 r.)

9. Ełk Południe - Wysokie, ok. 23 km (oddanie: III kw. 2021 r.)

10. Wysokie – Raczki, ok. 20 km (oddanie: połowa 2021 r.)

11. Raczki – obw. Suwałk, ok. 13 km (oddana w 2014 r.)

12. Obwodnica Suwałk, ok. 12,8 km (oddanie: wiosna 2019 r.)

13. Suwałki – Budzisko, ok. 24,2 km (oddanie: połowa 2020 r.)