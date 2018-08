Uwaga! Pierwszy fotoradar i odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie w Polsce już działa

Fotoradar na autostradzie pomiędzy A1 i A4

Po raz pierwszy na autostradzie pojawił się stacjonarny fotoradar, który usytuowano na zjeździe z autostrady A1 na A4 na wysokości węzła Sośnica, w województwie dolnośląskim. Decyzja o ustawieniu fotoradaru argumentowana była dużą ilością wypadków i zdarzeń drogowych, do jakich dochodziło w tym miejscu. Urządzenie to ma za zadanie doprowadzić do zmniejszenia prędkości przez kierujących, a co za tym idzie - zwiększenie bezpieczeństwa na tym odcinku. Drogowcy, zapowiedzieli że są w planach kolejne fotoradary, a miejsca w jakich staną są już wyznaczone.

Odcinkowy pomiar na autostradzie A2

Na odcinkowy pomiar prędkości należy także uważać na pomorskim odcinku autostrady A2. Choć kamery rejestrujące średnią prędkość przejazdu służą do celów statystycznych, to nagrania będące dowodem przekroczenia prędkości, potrafią trafić do Policji. Na podstawie nagrań mogą zostać wystawione mandaty za przekroczenie prędkości. Na odcinku autostrady Amber One, na podstawie pomiaru średniej prędkości, wystawiono już 28 mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości.

W planach jest również montaż odcinkowego pomiaru prędkości na zachód od Wrocławia na 20 kilometrowym odcinku autostrady A4.