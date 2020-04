Czy nadszedł czas stabilizacji cen OC?

Niższe ceny OC w 2019 roku

Jak wynika z informacji zawartych w raporcie opracowanym przez portal Rankomat.pl, średni koszt OC uległ obniżeniu w 2019 roku. W porównaniu do 2018 roku cena polisy zmniejszyła się o 7%. W 2019 roku kierowcy płacili za obowiązkowe ubezpieczenie średnio 689 zł.





Jak na przestrzeni lat zmieniał się koszt OC?

W 2018 i 2019 roku średni koszt OC utrzymywał się na porównywalnym poziomie. W 2018 roku średnia cena polisy wynosiła od 727 zł do 742 zł. W 2019 roku obowiązkowe ubezpieczenie kosztowało średnio od 680 zł do 698 zł. W 2016 roku odnotowano znaczną podwyżkę cen OC – średni koszt polisy wzrósł o 45% w porównaniu z 2015 rokiem. W 2017 roku średnia wysokość składki wzrosła natomiast o 24% w stosunku do 2016 roku. Można zatem przyjąć, że obecnie mamy do czynienia z okresem stabilizacji cen OC i w najbliższym czasie koszt obowiązkowego ubezpieczenia nie zostanie gwałtownie zwiększony.

Najtaniej w podkarpackim, najdrożej w pomorskim

Koszt OC uzależniony jest m.in. miejsca zamieszkania właściciela samochodu. W 2019 roku najmniej za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej płacili mieszkańcy województwa podkarpackiego (556 zł), opolskiego (582 zł) oraz świętokrzyskiego (593 zł). Najwyższe średnie składki OC odnotowano w województwie pomorskim (779 zł), mazowieckim (768 zł) i dolnośląskim (756 zł). W porównaniu z 2018 rokiem koszty polisy były niższe w każdym z szesnastu województw. Największe obniżki miały miejsce w województwie lubelskim (o 9,8%), a najmniejsze w województwie mazowieckim (o 5,4%).

Zależność między marką auta a ceną OC

Na cenę obowiązkowego ubezpieczenia wpływa również marka samochodu. W 2019 roku za OC najwięcej płacili posiadacze aut marki BMW (896 zł) oraz Audi (794 zł). Najniższe średnie składki odnotowano w przypadku samochodów marki Skoda (614 zł), Renault (619 zł) oraz Toyota (620 zł). W porównaniu z 2018 rokiem właściciele wszystkich marek aut mogli liczyć na tańsze ubezpieczenie.

Ostrożni kierowcy płacą mniej

Historia ubezpieczeniowa jest jednym z najważniejszych czynników, które biorą pod uwagę ubezpieczyciele podczas przygotowywania ofert dla swoich klientów. W 2019 roku bezszkodowi kierowcy płacili za OC średnio 615 zł. Osoby, które zadeklarowały, że z ich poprzedniej polisy likwidowana była jedna szkoda, wydawały na obowiązkowe ubezpieczenie średnio 939 zł. W przypadku sprawców trzech szkód średnia wysokość składki wynosiła 1971 zł. Nie ulega zatem wątpliwościom, że podczas jazdy samochodem warto zachowywać ostrożność.

Największe obniżki dla osób stanu wolnego

Na wysokość składki OC wpływa także stan cywilny kierowcy. W 2019 roku najmniejsze wydatki ponosiły osoby będące w związkach małżeńskich. W ich przypadku średni koszt polisy wynosił 601 zł. Kierowcy stanu wolnego płacili za obowiązkowe ubezpieczenie znacznie więcej – średnio 957 zł. W porównaniu z 2018 rokiem to właśnie panny i kawalerowie doświadczyli największych obniżek OC (o 9,9 %).

Jak można znaleźć tanią polisę ubezpieczeniową?

Kierowca, który chce zapewnić sobie jak najniższą składkę OC, powinien przede wszystkim jeździć rozważnie. Oprócz tego, o cenie polisy można pomyśleć już na etapie kupowania samochodu i zdecydować się na markę, która pozwala na uzyskanie korzystnej oferty ubezpieczeniowej. Przed wyborem towarzystwa ubezpieczeniowego warto zapoznać się z różnymi ofertami, korzystając z porównywarki OC ubezpieczamy-auto.pl. Narzędzie umożliwia porównanie warunków proponowanych przez kilkunastu ubezpieczycieli. Sprawdzenie ubezpieczenia auta w kalkulatorze ubezpieczeń samochodowych zajmuje tylko 5 minut i nie wymaga wychodzenia z domu, a umożliwia zaoszczędzenie nawet kilkuset złotych.