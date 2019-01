Polska niedościgniona w Europie pod względem wykorzystania autogazu

Według najnowszych statystyk opublikowanych przez Eurostat za rok 2016 Polska z wynikiem 16% znalazła się na pierwszej pozycji w Europie pod względem udziału alternatywnych paliw (autogazu). Drugie miejsce zajęła Litwa z wynikiem 10%, a trzecie egzekwo Włochy i Łotwa 8%. W raporcie Eurostat uwzględniono 24 kraje UE.

Gdzie w Europie jeździ najwięcej „diesli” i „benzyniaków”?

Według raportu największy w Europie udział benzyny w zasilaniu samochodów występował na Cyprze (86%), w Finlandii (75%) i na Węgrzech (70%). Natomiast w przypadku oleju napędowego największe jego wykorzystanie było we Francji(69%), na Litwie(65%), w Luksemburgu (64%), Belgii (60%), Austrii i Hiszpanii (po 57%) w Portugalii (54%) i Łotwie (53%).

reklama reklama

Za co Polacy lubią LPG?

Ceny paliw w Polsce w ostatnich latach regularnie pną się ku górze. Rząd zamiast zahamować tą tendencję to wprowadza coraz to nowe podatki, które w konsekwencji doliczane są do ostatecznej ceny, którą znajdziemy na dystrybutorze podczas tankowania. Polacy w gruncie rzeczy nie lubią przepłacać, a jak wiadomo w naszym kraju autogaz jest niemal o połowę tańszy od benzyny, nie wspominając już o ropie. Nawet przy założeniu, że dany samochód średnio na gazie pali o 20% więcej niż na benzynie i montaż instalacji gazowej zwykle kosztuje kilka tysięcy to w zależności od samochodu, zwrot poniesionych kosztów, następuje zazwyczaj po przejechaniu kilkunastu tysięcy kilometrów. Dalsza jazda to już czysta oszczędność. Dlatego autogaz w naszym kraju cieszy się tak dużą popularnością i jest najtańszą alternatywą dla benzyny czy ropy.

Zobacz również: Samochody zasilane gazem a smog

Taksówkarze wiedzą najlepiej!

Najlepszym dowodem, że gaz się opłaca są pojazdy przeznaczone na taksówki. Praktycznie każdy z nich wyposażony jest w instalację gazową i zasilany autogazem. Obecnie sama technologia instalacji gazowych poszła na tyle do przodu, że zarzuty związane z gorszą dynamiką samochodu na gazie są nieaktualne. Problem ten popularny był w poprzednich generacjach instalacji. Od czasu wprowadzenia najnowszych instalacji gazowych z bezpośrednim wtryskiem gazu, samochody na gazie mają taką samą dynamikę jak na benzynie.

Co więcej dodatkowo autogazem mogą być zasilane również samochody hybrydowe (wykorzystujące silnik benzynowy i elektryczny). W takim przypadku w warunkach miejskich (gdzie samochód zasilany jest energią elektryczną i gazem) przejechanie 100km może kosztować nawet w granicach 12zł. Co jest obłędnie niskim wynikiem.