Strefy czystego transportu w Krakowie już obowiązują

Strefa czystego transportu została uruchomiona dzięki ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jest to pomysł rządu na walkę ze smogiem za sprawą ograniczenia ruchu samochodowego w miastach, które zmagają się z największym zanieczyszczeniem powietrza. Wjazd do takich stref będą miały pojazdy zasilane gazem ziemnym, energią elektryczną lub napędzane wodorem. Niestety auta z silnikami hybrydowymi nie zakwalifikowano jako pojazdy ekologiczne i objęto zakazem wjazdu do czystych stref. Pojedyńczymi wyjątkami, samochodów, które będą mogły wjechać i poruszać się po strefach czystego transportu pomimo posiadanego klasycznego napędu spalinowego są pojazdy należące do mieszkańców tych stref lub pełniące funkcję taksówek czy służące do zaopatrzenia.

Władze Krakowa, postanowiły wykorzystać nowe przepisy i wprowadzić pierwszą w Polsce strefę czystego transportu. Jak wiadomo miasto to od dawna ma problem z dużym zanieczyszczeniem powietrza. Europejska Agencja Środowiska okrzyknęła Kraków na trzecim miejscu w Europie jako miasto najbardziej zanieczyszczone. Stolica małopolski ma przede wszystkim duży problem ze smogiem, który objawia się w postaci pyłu zawieszonego PM2,5 jak i PM10, którego wartości od lat są znacznie przekroczone. Strefa czystego transportu będzie obowiązywać przede wszystkim na Krakowskim Kazimierzu, która pokrywa się z wcześniej wprowadzoną strefą ograniczonego transportu.

Źródło: ZDMK

Miejsca, które obejmuje zakaz wjazdu samochodów z silnikiem spalinowym oznaczone będą znakami D-54 oraz D-55. Warto jest się z nimi zapoznać i je zapamiętać, ponieważ nie zastosowanie się do nich skutkować będzie mandat w wysokości 500zł.