Ma styl klasycznej Pięćsetki. Tyle że rozciągnął go do wersji maxi!

Na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku Europa coraz mocniej zwracała się ku SUV-om. Na pomysł wykorzystania tego trendu wpadli zatem i Włosi. Wzięli bryłę Fiata 500 (a więc stylistycznie sięgnęli jeszcze do końca lat 50. XX wieku), a następnie rozciągnęli ją nieco i uzupełnili szczudłami. Efekt? Na pierwszy rzut oka skutek prac jest zaskakująco niezły. Pięćsetka w wariancie "big" prezentuje się harmonijnie i ładnie. Ma styl oraz potrafi przyciągnąć spojrzenia i to nawet dziś, czyli blisko dekadę od oficjalnej premiery rynkowej.

Ważne Fiat 500X odsłonił swoją twarz podczas paryskich targów motoryzacyjnych. Stolica mody pasowała włoskiemu crossoverowi? I to jeszcze jak! Model rzucał zwiedzającym hale wystawowe powłóczyste spojrzenia – zupełnie jak manekiny z wystaw butików Chanel, Diora czy Louis Vuitton.

Praktyczność używanego Fiata 500X. Kabina, bagażnik i jakość

Włosi upierają się, że kabina Fiata 500X zmieści pięciu pasażerów. To jednak kłamstwo! Uwierzcie mi. W pierwszym rzędzie wygodnie zasiądą nawet dorośli. Z tyłu natomiast lepiej nie meldować nikogo więcej, niż dwójki dzieci. W takim przypadku podróżowanie Fiatem będzie przyjemne i w miarę komfortowe. Bagażnik? Ten mieści od 350 do 1000 litrów. Wyniki są raczej przeciętne. Jakość i ergonomia? Fiat ma w tej kwestii jeszcze lekcje do odrobienia. System obsługi jest intuicyjny, ale pod warunkiem że najpierw wdrożysz się w jego funkcjonalności. Przeciętny kierowca przesiadający się z Niemca czy Francuza, potrzebuje na to dobre kilka dni.

W tej kabinie ujęła mnie nie tylko stylistyka retro. Nad fotelem kierowcy i pasażera w podsufitce pojawiają się zagłębienia. Tak jakby konstruktorzy bali się, że ktoś siedzący w tym miejscu uderzy głową w sufit, tak jakby nie dało się zarysować dachu w SUV-ie tak, aby to stało się absolutnie niemożliwe...

Nieco gorzej jest natomiast z jakością. Plastiki użyte do wykończenia konsoli okazują się miękkie, ale jednocześnie średnio przyjemne w dotyku i nie do końca precyzyjnie spasowane. Przeciętnie prezentują się również chromowane listwy z tworzywa sztucznego. A pikanterii sprawie dodaje fakt, że Fiat 500X zdecydowanie nie był modelem budżetowym. Przy cenie oscylującej w granicy 100 tys. zł, kupujący mógł oczekiwać lepszej jakości.

Fiat 500X był produkowany w fabryce we włoskim Melfi. Zakład w Melfi i technologia. To dwie rzeczy, które SUV dzieli ze swoim bliźniakiem – Jeepem Renegade. Tyle że 500X dzieli geny nie tylko z małym Jeepem. Auto powstało na platformie SCCS zwanej również 199. To oznacza powinowactwo z modelami Fiat Grande Punto, Alfa Romeo MiTo, Opel Adam, Opel Corsa D, Fiat Linea, Opel Combo czy nawet Jeep Compass i Alfa Romeo Tonale (tu użyto płyty w wersji LWB).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Używany Fiat 500X i silniki benzynowe

Fiat 500X nie był wybierany przez floty. Kupowały go głównie osoby prywatne, które 90 proc. czasu eksploatacji spędzają w mieście. A to oznacza tylko jedno. Paleta używanych crossoverów jest zdominowana przez napędy benzynowe. Jakie są najpopularniejsze? Najczęściej spotykane są dwie jednostki:

1.6 E-TorQ. To prosta wolnossąca jednostka, która oferuje 110 koni mocy i 152 Nm momentu obrotowego. W celu uzyskania osiągów motor trzeba wkręcić w okolicę 6 tys. obr./min. To musi mieć zatem wpływ na spalanie. Tyle że ten benzyniak nadaje się do zasilania LPG. Fakt ten jest znaczący dla wielu kierowców.

1.4 MultiAir Turbo. Motor ma 4 cylindry, doładowanie i nadal wtrysk wielopunktowy. Oferuje 140 koni mocy i 230 Nm momentu obrotowego. Z punktu widzenia dynamiki, wybór jest zdecydowanie lepszy. Z punktu widzenia eksploatacji? Również! Ma naprawdę niewiele słabych punktów, a do tego nadal nadaje się do LPG.

Obydwa motory to sprawdzone i bezawaryjne konstrukcje. Ewentualne ingerencje mechanika ograniczają się do podstawowych wymian eksploatacyjnych. Nieplanowane awarie? Zazwyczaj psują się drobiazgi. Z czasem posłuszeństwa odmówi jedna z cewek zapłonowych, uszkodzeniu ulegnie np. sonda lambda lub zużyje się poduszka pod silnikiem.

Używany Fiat 500X z dieslem. Do wyboru dwie jednostki MultiJet

Warto pamiętać o tym, że Fiat 500X był też parowany z dieslami. W ofercie początkowo znajdowała się 120-konna wersja silnika 1.6 MultiJet oraz 140-konna wersja jednostki 2.0 MultiJet. Dziś obydwa motory znajdują się w mniejszości na rynku wtórnym. To raz. Dwa jak już uda się znaleźć diesla w 500-iksie, na ogół nie ma on na karku potężnego przebiegu. Wśród ofert trafiają się modele, które pomimo produkcji datowanej na rok 2015, pokonały do tej pory 60 czy 70 tys. km. To nie przebieg, a zaledwie przedbieg dla tych jednostek.

Ważne Analizując osiągi i spalanie Fiatów 500X w różnych wariantach napędowych, warto pamiętać o tym, że włoski crossover waży od 1320 do prawie 1500 kg. Zdecydowanie lekki zatem nie jest...

Używany Fiat 500X po liftingu. Liczba cylindrów spadła do 3...

Nowością, która trafiła do gamy silnikowej 500X po liftingu, jest np. motor 1.0 FireFly. Choć dysponuje tylko 3-cylindrową głowicą, za sprawą doładowania rozwija aż 120 koni mechanicznych. Dynamika? Ta okazuje się przyzwoita. Niestety ten benzyniak kuleje w trzech innych kwestiach. Jest hałaśliwy, generuje masę wibracji i zdecydowanie trudno powiedzieć o nim, że umie jeździć na kropelce. Motor 1.3 FireFly nie jest idealny, ale okazuje się o wiele bardziej dopracowany.

Używany Fiat 500X. Awarie i typowe problemy

Chyba każdy kierowca w Polsce zna mit samochodów na literę F. Takich się po prostu nie kupuje. Czy z używanym Fiatem 500X ta zasada się sprawdza? Wiele wskazuje na to, że nie. Mechanika wydaje się naprawdę solidna. Próbę czasu znosi zarówno zawieszenie, jak i osprzęt silnika. Główne problemy wskazywane przez właścicieli dotyczą układu elektrycznego. Czasami komputer informuje o nieistniejącej usterce, a czasami po prostu wyłącza jeden z ekranów. Całe szczęście w tym przypadku kierowca może się stać też i mechanikiem. Bo zazwyczaj wystarczy po prostu zgasić silnik i włączyć go ponownie. Reset usuwa problem.

Kłopoty z elektroniką mogą być upierdliwe, ale raczej nie sprawią, że 500X stanie bez objawów życia na poboczu. Trzeba się do nich po prostu przyzwyczaić. Fiat taki już jest. Taka jest jego uroda.

Ile kosztuje używany Fiat 500X?

Ceny używanych Fiatów 500X startują od jakiś 40 tys. zł, przy czym dość szybko wspinają się w granicę 50 tys. zł. Ciekawostki? Wśród wersji najtańszych nietrudno znaleźć taką, która ma 260 tys. i taką, która ma 109 tys. km przebiegu. Poza tym używane 500X wyjątkowo często są czerwone, spora część posiada np. Android Auto/Apple CarPlay oraz spotykane są modele korzystające z napędu na cztery koła.

Ważne Czasami używany Fiat 500X będzie miał napęd 4x4 (topowe wersje napędowe), a czasami tylko system Traction Plus. To rozbudowany system kontroli trakcji, który niejako imituje czteronapęd sterując momentem obrotowym na przedniej osi i dohamowując tylne koła.

Rzadko widujesz Fiata 500X na polskich ulicach? To prawda. Nawet w stolicy ciężko się na niego natknąć. Informacja z jednej strony jest dobra. Używany Fiat będzie dość unikalny. Z drugiej strony tak wąska oferta wynika z prostego faktu – mało modeli używanych oznacza słabą sprzedaż w salonach. W roku 2015 w Polsce zbyt znalazło zaledwie 726 egzemplarzy. 726 egzemplarzy przez cały rok! Rekord z kolei przypada na rok 2016. To wtedy nowych właścicieli znalazło 1028 500-iksów. Mocno mizerny wynik jak na gorącego crossovera i 36-milionowy kraj. Sami przyznajcie...

Fiat 500X z drugiej ręki. Kupować czy unikać?

W przypadku używanego Fiata 500X jedno jest pewne. To relatywnie dobre auto, które raczej nie miewa poważnych problemów technicznych, co bardzo dobrze rokuje pod kątem eksploatacji. Poza tym nietrudno znaleźć 500-iksa z drugiej ręki z niskim przebiegiem, zadbanego, bezwypadkowego i regularnie serwisowanego. A taki samochód będzie w stanie przejeździć długie lata bez zasadniczego nakładu finansowego. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej zaakceptujecie pewne braki w kwestii praktyczności czy jakości wykończenia wnętrza. Zaakceptujecie, bo np. tak zauroczy was klasyczna sylwetka Fiata i jego powłóczyste spojrzenie.

