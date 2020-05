Używane: Mitsubishi ASX (od 2010) - opinie i typowe usterki

W roku 2010 Mitsubishi wykonało dość ważny krok naprzód. Japońska marka wkroczyła bowiem do grupy crossoverów segmentu C. ASX został oparty o płytę podłogową o nazwie Project Global. Identyczna pojawia się np. w Lancerze czy Outlanderze. A na tym dobre informacje nie kończą się. Bo z czasem do współpracy nad projektem zaproszony został inny lider - koncern PSA. Na mocy tej kooperacji powstał np. Citroen C4 Aircross. Zdaniem Japończyków kluczem do udanej stylizacji był przód w stylu Jet Fighter. Tak Mitsubishi nazywało dużą chłodnicę i ukośne lampy inspirowane projektem myśliwca F2.

Mitsubishi ASX jest produkowane już dekadę. A to oznacza, że nadwozie samochodu musiało się z czasem zmieniać. Do tej pory model przeszedł w sumie dwa duże liftingi. Pierwszy miał miejsce w roku 2016, a drugi 2019. Podczas obydwu modernizacja skupiła się głównie na pasie przednim, a w tym kształcie grilla i świateł. Grill z czasem staje się coraz mniejszy i coraz bardziej lakierowany. Reflektory z kolei w ostatniej wersji zaczęły wykorzystywać technologię LED-ową. Co z resztą? Linia boczna w każdym przypadku jest podkreślona za sprawą mocnego przetłoczenia. Najmniej namiętny okazuje się tył. Ten skupia się na prostych liniach i geometrycznych kształtach.





Mitsubishi ASX - prostota i klimat lat 90.

W kabinie pasażerskiej używanego Mitsubishi ASX odnajdą się wszyscy ci, którzy mieli kiedyś styczność z autami tego producenta. Konsola tak naprawdę składa się z zestawienia gładkich linii i staromodnych pokręteł. Uzupełnieniem całości jest radio - które w topowej wersji może mieć nawet dotykowy ekran! Zastrzeżenia? Gdy kierowca spojrzy na lewą stronę od kolumny kierowniczej, odkryje zestaw prostokątnych przycisków. Te pamiętają jeszcze Mitsubishi z lat 80. i 90. Poza tym choć plastiki są dość miękkie, a do tego trwałe, okazują się nieprzyjemne w dotyku i lubią potrzaskiwać w czasie jazdy.

Dużą zaletą używanego ASX-a jest przestrzeń. Crossoverem z powodzeniem może podróżować czwórka dorosłych. Każdy z pasażerów będzie miał wystarczającą ilość miejsca na kolana. A wszystko za sprawą płyty podłogowej. Platforma pochodzi m.in. z Outlandera i została skrócona przez inżynierów na końcach. A to oznacza, że ASX ma identyczny rozstaw osi jak większy brat. Bagażnik? Kufer liczy od 419 do 1219 litrów. A to wartości wystarczające. W kabinie pasażerskiej używanego Mitsubishi ASX siedzi się dość wysoko - w ten sposób kobiety za kierownicą będą miały poczucie bezpieczeństwa.