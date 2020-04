Używane: Suzuki Grand Vitara II (2005 - 2014) - opinie i typowe usterki

W roku 2005 Suzuki zaprezentowało drugą generację modelu Vitara. Co można powiedzieć o tym aucie? To przede wszystkim SUV, który zdecydowanie lepiej czuje się w terenie, niż na parkingu przed supermarketem z rodziną na pokładzie. To po pierwsze. Po drugie model stanowi zlepek technologii zapożyczonych od różnych firm motoryzacyjnych. Przykład? Płyta podłogowa nazywa się Theta i została opracowana przez General Motors. Posłużyła wcześniej do budowy takich aut jak Opel Antara czy Chevrolet Captiva. Diesel z kolei jest francuski i pochodzi wprost z Renault Laguny drugiej generacji.

Suzuki Grand Vitara II - prostota do granic!

Technologiczne inspiracje zostały uzupełnione typowo japońską stylizacją. Suzuki wyznaczyło swoim projektantom tak naprawdę jeden kierunek - tym stała się prostota absolutna. Auto w swojej nieskomplikowanej formie wygląda trochę tak, jakby zostało wyciosane z jednego kawałka drewna. I co więcej, nie ma w tym żadnego nacechowania pejoratywnego. Szczególnie że bryła Vitary nie tylko podobała się w roku 2005, ale może się podobać także dziś - półtorej dekady po premierze. I ponadczasowość jest jednym z ważniejszych osiągnięć tego modelu oraz sprawia, że używane Suzuki w dobrym stanie sprzedają się na pniu!





Suzuki Grand Vitara oznacza dwa warianty nadwozia. Model 3-drzwiowy jest krótki i ma raczej charakter lifestylowy. Na tylnej kanapie zmieszczą się tylko dzieci, podczas gdy bagażnik jest wprost mikroskopijny! Liczy zaledwie 184 litry - niewiele więcej niż kufer w Seicento. Wersja 5-drzwiowa nadal nie jest demonem przestrzeni. Pozwoli jednak zasiąść na tylnej kanapie nawet dorosłym, a do tego pod tylną klapą przygotowała przestrzeń wynoszącą od 398 do 1386 litrów. Jakość? Plastiki są twarde, tapicerki nieprzyjemne w dotyku, a skórzane wykończenia syntetyczne. Tak, konsola używanej Grand Vitary II lubi potrzeszczeć podczas jazdy. Z drugiej strony dość dobrze znosi trudy codziennej eksploatacji.

Suzuki Grand Vitara 2013 Autor: Kamil Fraszkiewicz

Używana Grand Vitara II - benzyniaki są… paliwożerne!

Paleta silnikowa Suzuki Grand Vitary II to w sumie sześć jednostek napędowych. Co ciekawe, aż pięć z nich to benzyniaki. Najsłabszy motor ma 1.6 litra pojemności i tylko 106 koni mechanicznych. Najmocniejszy i rzadko spotykany w Polsce to 3.2-litrowa V-szóstka dysponująca stadem 233 koni mechanicznych. Japońskie benzyniaki mają łańcuch rozrządu i są naprawdę trwałe - może pomijając drobne problemy z paskiem zewnętrznym w wersji 1.6 i 2.4. Największym zmartwieniem tych silników jest jednak wysokie spalanie. Żaden motor nie jest w stanie spalić w mieście mniej niż 10 litrów paliwa. Rozwiązanie? Tym jest montaż instalacji LPG.