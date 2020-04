Używane: Skoda Roomster 5J (2006 - 2015) - opinie i typowe usterki

Początek nowego millenium przebiegał dla Skody pod znakiem rozszerzania oferty modelowej. Nie ma się zatem co dziwić, że w roku 2006 nadszedł czas na kolonizację segmentu kombivanów. Roomster choć czerpał inspirację stylistyczną z Fabii drugiej generacji, tak naprawdę powstał na platformie PQ34. To ta sama, w oparciu o którą Grupa Volkswagena zbudowała m.in. Golfa IV czy Octavię I. Nowa Skoda miała bardzo nowoczesną sylwetkę. Być może ogromne oczy auta nie robiły najlepszego wrażenia, tył był jednak futurystyczny! Oferował duże przeszklenie oraz drzwi z klamkami ukrytymi na czarnej, pionowej listwie.

Roomster - room jak przestrzeń!

Przestrzeń dla pasażerów zajmujących miejsce na tylnej kanapie ma korzystać z tzw. efektu sali kinowej. Co to oznacza? Wysoko ustawione siedzenia, wysoko zarysowany dach i nisko ustawioną linię okien. W ten sposób podróżujący mają poczucie przestrzeni. Kluczem do sukcesu Roomstera była też funkcjonalność. Tylne fotele składają się w proporcji 40:20:40. Poza tym są przesuwane, mają pochylane oparcie, a do tego każde z siedzisk można łatwo wymontować. Bagażnik? Ten oferuje od 480 do nawet 1810 litrów pojemności. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, Skoda zgarnęła w teście Europ NCAP maksymalną notę pięciu gwiazdek.

Używana Skoda Roomster proponuje praktyczną kabinę pasażerską oraz… szeroką paletę silnikową! Na ofertę składa się w sumie pięć wariantów benzynowych i sześć wysokoprężnych. Model bazowy? Cennik otwierał 3-cylindrowy silnik 1.2 HTP. 70-konny benzyniak niestety nie ma siły, aby sprawnie rozpędzać kombinava. Sprint do pierwszej setki trwa 16,9 sekundy. Co więcej, jest hałaśliwy, paliwożerny, a do tego daleki od ideału w kwestii bezawaryjności. Motor HTP spala duże ilości oleju. A jako że ma małą miskę, poziom smarowidła szybko staje się niski i odbija się m.in. na stanie napinacza łańcucha rozrządu i samego łańcucha. A to nie koniec, bo psują się również cewki zapłonowe oraz znane są przypadki wypalenia gniazd zaworowych.

Dużo lepszy wybór stanowią jednostki 1.4 MPI (86 KM) i 1.6 16v (105 KM). To benzyniaki, którym być może brakuje mocy w dolnym zakresie obrotów i spalają w mieście nawet 9 litrów benzyny, ale z drugiej strony oferują przyzwoitą dynamikę, wysoką bezawaryjność oraz możliwość zasilania tanim LPG. Możliwe usterki? W 1.4 MPI zdarzają się problemy z modułem zapłonowym, podczas gdy w 1.6 16v z cewkami zapłonowymi i przepustnicą. W roku 2010 - czyli podczas liftingu Skody Roomster - do oferty dołączył benzyniak 1.2 TSI. To 4-cylindrowa konstrukcja z 8-zaworową głowicą, która posiada bezpośredni wtrysk paliwa i doładowanie.