Używane: Peugeot 2008 I (2013 - 2019) - opinie i typowe usterki

W roku 2013 Francuzi postanowili wkroczyć do segmentu crossoverów grupy B. I krok był świetnym posunięciem. Szczególnie że klasa zapoczątkowana w dużej mierze przez Nissana Juke cieszyła się rosnącą popularnością w Europie. Koncern PSA miał na szczęście sporą ilość podzespołów, z których mógł swobodnie korzystać w czasie prac nad autem. W końcu powstało ono w oparciu o platformę PF1, a to oznacza że czerpie technologiczną inspirację z 208-ki. Auto tak naprawdę z miejsca stało się sprzedażowym sukcesem. W okolicy liftingu przeprowadzonego w roku 2016 2008 sprzedawał się w ilości sięgającej 250 tysięcy sztuk rocznie!

Używane: Peugeot 2008 I - to prawdziwy… lew!

Jak podsumować wygląd nadwozia używanego Peugeota 2008? Wystarczy powiedzieć, że crossover jest po prostu… ładny! Prezentuje się nowocześnie, świetnie odnajduje się w mieście, a do tego ma całą serię interesujących akcentów optycznych. Przykład? Tylne reflektory zostały zdominowane wzorem pazurów lwa, a linia okien jest powiększona za pomocą srebrnego lub czarnego akcentu nad szybą drugich drzwi. Jeżeli chodzi o przód nadwozia, ten korzysta z elementów znanych z innych aut francuskiego koncernu. Po liftingu pas przedni dodatkowo stał się dużo bardziej dojrzały i muskularny.

I choć nowoczesny design bez wątpienia jest jedną z większych zalet używanego Peugeota 2008 pierwszej generacji, o sporym plusie modelu świadczy też kabina pasażerska. We wnętrzu raczej nie brakuje przestrzeni - odnajdą się tu dwie dorosłe osoby i dwójka dzieci. Poza tym kufer ma pojemność od 350 do 1194 litrów - a to oznacza, że nadąża za hatchbackami segmentu C. Jeżeli o bagażniku już mowa, to w nim pojawia się ciekawy patent. Podłoga została wyłożona wąskimi listwami, które mają ułatwiać np. przesuwanie walizki. Pojawiają się one jednak również na oparciu tylnej kanapy. W ten sposób przesuwanie przedmiotów nadal jest łatwe po złożeniu siedzeń.

Używane: Peugeot 2008 I - wysoka pozycja za kierownicą i i-Cockpit

Fotele w Peugeocie 2008 są ustawione dość wysoko. To jednak nie koniec, bo w bogatszych wersjach okazują się mięsiste i mają dobrze wyprofilowane boki, które trzymają ciało pasażera w zakręcie. Francuzi zadbali też o ukłon w stronę nowoczesności. A wyrazem tego jest chociażby pojawienie się kolorowego i dotykowego ekranu na szczycie obłej konsoli centralnej. To fajny gadżet, który niestety nie do końca jest dopracowany. Właściciele 2008 skarżą się na zawieszający się system multimedialny. Czasami nawet ekran zamiera, a obsługa multimediów staje się możliwa wyłącznie z poziomu kierownicy i fizycznych przycisków.