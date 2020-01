Nissan Micra K13 wszedł do sprzedaży w pierwszej połowie roku 2010 - zaraz po oficjalnej prezentacji w Europie podczas targów motoryzacyjnych w Genewie. Podstawą do prac nad modelem stała się platforma Type-V - czyli dokładnie ta sama, która pojawiła się w poprzedniku. Jeżeli chodzi o stylizację, projektanci otrzymali dość proste założenia. Mieli zbudować pojazd, który nie będzie miał… płci! Z drugiej strony nadwozie hatchbacka powinno być i stylowe, i eleganckie. Jak skończyły się zabiegi? Skutek jest - delikatnie mówiąc - przeciętny. Nadwozie jest obłe, ale mało wyraziste. Czerpie kształt z poprzednika, ale uzupełnia go potężną porcją nudy.

Używane: Nissan Micra K13 - oszczędność masy była priorytetem

Gdyby kierowca nie mógł np. skonfigurować Micry K13 z groszkowym kolorem nadwozia, śmiem twierdzić że ten samochód stałby się przezroczysty w dużym mieście! A to spora wada we współczesnym segmencie B. Po nadwoziu nie widać specjalnego zaawansowania. Najważniejsze rozwiązania są jednak niewidoczne. Projektanci mocno pracowali nad oporami powietrza. Ich priorytetem stała się też oszczędność masy. Bazowa wersja używanego Nissana Micry K13 waży nieco ponad 900 kilogramów. A to zasługa m.in. lekkich paneli, które zostały wstawione w okolicach dachu.

Używane: Nissan Micra K13 (2010 - 2016) - opinie i typowe usterki

Nudne nadwozie zwiastuje jeszcze nudniejszą kabinę pasażerską. We wnętrzu Micry panuje wszechobecna czerń. Nie najlepiej prezentuje się też konsola centralna. Ta składa się w dużej mierze z gładkiego i twardego plastiku, który gdzieniegdzie został poprzecinany serią niewielkich i ograniczających ergonomię przycisków odpowiedzialnych np. za sterowanie nawiewami. Co ciekawe, w topowych wersjach pojawia się m.in. nawigacja satelitarna i kolorowy ekran. Używany Nissan Micra K13 ma krótką i po prostu ciasną kabinę pasażerską - fotele mają wysokie siedziska. Bagażnik? Kufer mieści od 265 do 1132 litrów.

Używane: Nissan Micra K13 - ma tylko 3 cylindry

Nissan Micra K13 otrzymał do napędu silnik benzynowy nowego typu. Jednostka o oznaczeniu HR12DE ma 1.2-litra pojemności, ale dysponuje tylko 3 cylindrami. Moc? Ta sięga 80 koni mechanicznych i sprawia, że hatchback osiąga pierwszą setkę w niespełna 14 sekund. Motor ma akceptowalną kulturę pracy, a do tego powinien być oszczędny. Oficjalne dane producenta wskazują, że średnie spalanie benzyniaka nie powinno przekroczyć 5 litrów paliwa na każde sto kilometrów. W rok po premierze do oferty dołączył doładowany wariant 1.2 DIG-S. W jego przypadku oznaczenie silnika to HR12DDR.