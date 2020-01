Wersja studyjna Renault Twingo II została zaprezentowana w roku 2006 podczas paryskich targów motoryzacyjnych. I jako że Francuzi nie chcieli zwlekać z premierą drogowego wariantu auta, ten pokazał się światu już pół roku później - podczas Auto Show w Genewie. Ważnym elementem przemiany Twingo była nowa koncepcja. Poprzednik miał nadwozie oparte o jedną bryłę. W drugiej generacji pojawiły się dwie. Poza tym choć w tamtym czasie Renault szło w stronę mocno specyficznej stylizacji, Twingo II wygląda naprawdę fajnie. Hatchback jest nowoczesny i… uśmiechnięty.

Używane: Renault Twingo II - płyta z segmentu B

Tak, bez wątpienia ma trochę za duże oczy. To jednak jeden z tych aspektów stylizacji, który miał adresować model przede wszystkim do damskiej części zmotoryzowanych. Poza tym nadwozie używanego Twingo II świetnie wygląda w mieście, jest modne nawet dziś i ma bardzo kompaktowe rozmiary, które ułatwiają manewrowanie. Z drugiej strony Francuzi dobrze dysponowali przestrzenią. W efekcie kabina wcale nie jest taka ciasna - szczególnie że podstawą do prac nad modelem stała się platforma segmentu B. Renault spokojnie podróżować może nawet czterech dorosłych pasażerów.

Używane: Renault Twingo II (2007 - 2014) - opinie i typowe usterki Źródło: Materiały prasowe Renault

Tylna kanapa? W przypadku używanego Twingo ciężko o niej mówić. Inżynierowie zamiast jednej „ławeczki” zastosowali dwa oddzielne fotele. Te są przesuwane i dają możliwość sterowania pojemnością bagażnika. Maksymalnie odsunięte siedziska sprawiają, że pojemność kufra maleje do 165 litrów. Można ją jednak powiększyć do 275 litrów - a po złożeniu foteli nawet 959 litrów. Konsola używanego Renault Twingo II prezentuje się nowocześnie. Projektanci pomieszali na niej elementy znane z Clio III, z elementami znanymi z Megane II. Pojawiają się charakterystyczne i podświetlone na pomarańczowo ekrany monochromatyczne czy masywna kierownica.

Używane: Renault Twingo II - e-zegary i… barometr!

Zegary identycznie jak w poprzedniku zostały umieszczone na środku konsoli centralnej. Przed oczami kierowcy używanego Renault Twingo drugiej generacji w niektórych wersjach wyrasta wyłącznie niewielki obrotomierz. Ten prezentuje się trochę jak analogowy barometr. I francuski hatchback ma jeszcze jedną zaletę. Oferuje dobrą widoczność za sprawą dużego przeszklenia nadwozia. Co z materiałami wykończeniowymi? Auto pochodzi z segmentu A. Nie ma się zatem co dziwić, że plastiki są twarde, a jako że jakość ich spasowania należy ocenić raczej przeciętnie.