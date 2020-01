Citroen C5 drugiej generacji został zaprezentowany w roku 2007. I już wtedy było wiadomo, że francuscy styliści po niezbyt atrakcyjnym poprzedniku, wrócili do pełni formy. C-piątka prezentuje się i nowocześnie, i dynamicznie, i elegancko. Auto zwraca na siebie uwagę na ulicy i ma kilka smaczków stylistycznych. Przykład? Idealny stanowi tylna szyba, która została wyprofilowana. Element prezentuje się efektownie, a do tego zdaniem projektantów z Francji ma zastosowanie praktyczne. Taki kształt sprawia, że szyba łatwiej czyści się pod wpływem siły opływającego nadwozie powietrza.

Używane: Citroen C5 II - przestrzeń i… kilka wad

We wnętrzu urzekają mięsiste i obszerne fotele, duża ilość miejsca oraz atmosfera. Kabina pasażerska Citroena C5 II robi wrażenie eleganckiej i luksusowej. Jeżeli chodzi o kolejne zalety, francuski sedan zabiera na pokład 467 litrów bagażu. W przypadku kombi przestrzeń załadunkowa wynosi od 533 do 1490 litrów. Wady? Pierwszą jest zdecydowanie zbyt duża ilość przycisków na konsoli. Kierowca może poczuć się nimi przytłoczony! Takie były jednak Citroeny z końca pierwszej dekady XXI wieku. Po drugie twórcy Citroena mogli postawić na niego lepszej jakości materiały. A tak po pokonaniu już 100 tysięcy kilometrów może się złuszczyć skóra na kierownicy.

Używane: Citroen C5 II (2008 - 2017) - opinie i typowe usterki

Paleta silnikowa używanego Citroena C5 II składa się z kilku naprawdę dobrych benzyniaków. Bo choć motory 1.8 16v i 2.0 16v są raczej cherlawe, latami jeżdżą bezawaryjnie. Wysoka trwałość dotyczy też topowej jednostki - 3.0 V6. Francuska, widlasta szóstka nie ma przesadnej ilości mocy - oferuje tylko 211 koni mechanicznych. Do tego może spalić w mieście nawet 13 - 14 litrów paliwa. Z drugiej strony brzmi naprawdę pięknie. Co z jednostką 1.6 THP? To efekt romansu Citroena i BMW. Nowoczesny benzyniak ma 156 koni i rozpędza C5 do pierwszej setki w 8,6 sekundy. Niestety ma kosztowne problemy z łańcuchem rozrządu.

Zobacz również: Z tymi silnikami mogą być problemy: 1,6 THP PSA/BMW

Używane: Citroen C5 II - diesle też godne uwagi

Co z dieslami? Najpopularniejsze w gamie były dwa - 1.6 HDI i 2.0 HDI. Pierwszy ma zdecydowanie za mało mocy - tylko 109 koni mechanicznych, a do tego problemy z niedrożnym kanałem doprowadzającym olej do turbosprężarki. Zdecydowanie lepszym wyborem jest zatem używany Citroen C5 2.0 HDI. Wersja 140- i 163-konna będzie oczywiście miała problemy z osprzętem. Te jednak nasilają się głównie po przekroczeniu przebiegu na poziomie 300 tysięcy kilometrów. Wcześniej pada głównie koło pasowe na wale korbowym, a to oznacza że do utrzymania motoru w formie wystarczy dobrej jakości paliwo i regularny serwis.