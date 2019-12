Top 10: Jakie auto kupić do 10 tys. złotych?

Citroen C1 I

Jak za 10 tysięcy złotych kupić młode auto? Wystarczy wybrać model segmentu A. A jednym z ciekawszych przykładów jest Citroen C1. To zdecydowanie najtańszy z trojaczków z Kolina. Niższe ceny są jednak nieuzasadnione - szczególnie że Peugeot czy Toyota są dokładnie takie same. Jeżeli chodzi o zalety małej Cytryny, te są przede wszystkim dwie. Po pierwsze to niezwykle prosty samochód - z jego ewentualnymi naprawami nie ma absolutnie żadnego problemu. Po drugie pod maską większości egzemplarzy pracuje litrowy, 3-cylindrowy motor Toyoty. Jest oszczędny i pancerny.

Skoda Fabia I

Skoda Fabia pierwszej generacji wygląda jak ubogi - nawet bardzo! - krewny Volkswagena Polo. Tak, nadwozie nie jest mocno atrakcyjne, a jakość wykończenia wnętrza praktycznie nie istnieje. Mimo wszystko Fabia może być wdzięcznym samochodem za 10 tysięcy złotych szczególnie w przypadku, w którym kierowca poszukuje pierwszego auta. Zalety? Nietrudno znaleźć czeskiego hatchbacka w wersji z klimatyzacją. Poza tym praktycznie wszystkie jednostki benzynowe dobrze współpracują z obniżającym koszty eksploatacji LPG, a ceny części zamiennych są niskie. W skrócie Skoda to sposób na tanią jazdę.

Opel Meriva A

Opel Meriva A przynosi pewne wyważenie. Bo choć bazuje na hatchbacku segmentu B, ma dość przestronną kabinę pasażerską, często dobrze wyposażenie i 360-litrowy bagażnik. Tak, minivan z całą pewnością nie ma porywającej stylizacji i nie da się nim jeździć bez żadnej awarii. Ma jednak inne zalety. Przykład? To stosunkowo prosta konstrukcja, którą znają mechanicy. Co więcej, jeżeli kupujący wybierze silnik benzynowy, ceny części zamiennych nie powinny okazać się zabijające.

Fiat Panda II

Na liście pojawia się też odrobina... polskiego kolorytu! Bo choć Panda drugiej generacji rzeczywiście ma włoskie logo na grillu, auto było produkowane w nadwiślańskiej montowni. Polski zakład był chwalony za jakość. Fiat na rynku wtórnym ma jednak więcej zalet. Pierwszą jest niska cena. Drugą fakt, że nadal można znaleźć egzemplarze od pierwszych właścicieli z rozsądnymi przebiegami i pewną historią serwisową. Trzecią często absurdalnie niskie ceny części zamiennych - wynikające z tego, że Fiat Panda II dzieli mechanizmy np. z Seicento. Dobry przykład stanowią amortyzatory - cena nowego to zaledwie 50 złotych.