Używane: Peugeot 208 I (2012 - 2019) - opinie i typowe usterki

Po nieco ociężałym i nudnawym 207, 208 pokazał że Francuzi cały czas są w stanie stworzyć ładnego hatchbacka segmentu B. Auto zaprezentowało dynamikę linii bocznej, wyjątkową wśród aut miejskich zgrabność, ale też i sporą dawkę charakteru. Dobrze wygląda np. króciutki przód - prezentuje się trochę jak nosek, z tyłu natomiast pojawiły się lampy, które są niejako „zahaczone” pazurem lwa. W Peugeocie 208 pierwszej generacji ważna jest jeszcze jedna rzecz. Auto wróciło do formy wagowej! Za sprawą platformy PF1 hatchback jest naprawdę lekki. Bazowa wersja waży tylko 975 kilogramów.

Używane: Peugeot 208 I - i-Cocpit czyli co?

Peugeot 208 generacji A9 to też nowatorski design wnętrza. Na konsoli pojawił się dotykowy ekran, podczas gdy kierownica i zegary zostały przybrane w i-Cockpit. Co to oznacza? Małe koło, które po maksymalnie niskim ustawieniu sprawia, że w zasięgu wzroku kierowcy - niczym w układzie projekcyjnym - znajdują się zegary. Rozwiązanie wymaga przyzwyczajenia, ale z czasem okazuje się całkiem intuicyjne. Peugeot 208 ma wygodne i dobrze wyprofilowane fotele. Poza tym choć na tylnej kanapie jest ciasnawo, oferuje sporą ilość miejsca w kufrze. Bagażnik w zależności od konfiguracji mieści od 285 do 1076 litrów.

Główną wadą kabiny pasażerskiej używanego Peugeota 208 są braki w kwestii jakości. Nie dość, że plastiki bywają naprawdę twarde, a do tego nie wszędzie są dobrze spasowane, to jeszcze przeciętnie znoszą próbę czasu i trudy eksploatacji. Idealny przykład stanowi chociażby lakierowana na srebrno rączka w drzwiach. Imitujący aluminium materiał jest podatny na zarysowania. Niewiele lepiej spisuje się gałka zmiany biegów. Dość szybko łuszczy się na niej ekologiczna skóra.

Używane: Peugeot 208 I - 3 cylindry to… zaleta!

Paletę silników benzynowych w przypadku używanego Peugeota 208 pierwszej generacji otwierają motory 3-cylindrowe. Jednostka 1.0 VTI o mocy 68 koni mechanicznych zapożyczona z Toyoty jest oszczędna, ale niestety wyraźnie brakuje jej osiągów. Dlatego dużo lepszy wybór stanowi motor 1.2 PureTech - czy to w wersji wolnossącej 82 KM, czy doładowanej 110 KM. Jednostka oferuje zdecydowanie lepsze osiągi, nadal ma rozsądny apetyt, a do tego okazuje się trwała. Silniki VTI o pojemności 1.4 i 1.6 litra dobrze radzą sobie z napędzaniem hatchbacka i mają łańcuch rozrządu. Z drugiej strony potrafią spalić w ruchu miejskim nawet 9 litrów paliwa oraz mają problem ze zwiększonym zużyciem oleju silnikowego.