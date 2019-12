Hyundai i20 pierwszej generacji powtórzył sprzedażowy sukces poprzednika - modelu Getz. Czemu? Bo u jego podstaw leżała ta sama filozofia - mały hatchback powstał z myślą o Europie i europejskim kierowcy. Przykład? Getz był nieco kwadratowy. W przypadku nadwozia i20 pierwszej generacji mocno zagościły obłości. Maska choć płaska, jest otoczona uśmiechniętym grillem i dość szeroko rozstawionymi reflektorami. Na linii bocznej pojawia się silnie zaakcentowana linia, która podwija się ku dołowi w tylnej części. To posty element stylizacji, który mimo wszystko nadał charakteru miejskiemu hatchbackowi.

Używane: Hyundai i20 I - przestrzeń i dominacja… czerni!

Tendencją dominującą w kabinie pasażerskiej zdecydowanie jest minimalizm. To wyraża się nie tylko na poziomie designerskim, ale też kolorystycznym. Wnętrze jest zdominowane przez czerń, rozjaśnioną ewentualnie srebrnymi wstawkami na desce rozdzielczej. Używany Hyundai i20 I ma wysoki poziom ergonomii. Urządzenia pokładowe obsługuje się z dużą łatwością i intuicyjnie. Nieco gorzej wypada kwestia materiałów wykończeniowych. Plastiki są twarde, nie zawsze dobrze spasowane, a do tego zimą potrafią dość mocno trzeszczeć. Używany i20 I mieści czterech pasażerów. Bagażnik ma pojemność wynoszącą od 295 do 1060 litrów.

Paleta silników benzynowych występujących pod maską używanego Hyundaia i20 I składa się z trzech motorów. Cennik otwierała wersja 1.2 16v o mocy 78 lub 86 koni mechanicznych. Jednostka oferuje przyzwoitą dynamikę i rozsądne spalanie. Nawet w mieście zapotrzebowanie na paliwo można utrzymać poniżej 7 litrów. Oczko wyżej plasuje się 101-konny benzyniak 1.4 litra oraz 126-konny 1.6 16v. Wszystkie motory mają łańcuch rozrządu - wyjątkowo trwały warto dodać! Poza tym dobrze współpracują z instalacjami LPG. Awarie? W benzyniakach z Korei zdarzają się głównie drobne wycieki oleju.

Używane: Hyundai i20 I (2008-2014) - opinie i typowe usterki

Używane: Hyundai i20 I - diesel też brzmi atrakcyjnie?

Inżynierowie zatrudnieni w centrum projektowym w Russelsheim doskonale wiedzieli o tym, że jeżeli hatchback ma odnieść sukces w Europie, potrzebuje też palety silników diesla. Na tą składają się trzy jednostki. Bazowa - i chyba najpopularniejsza wśród klientów flotowych - ma pojemność zaledwie 1,1 litra. Motor CRDi był montowany w Hyundaiu od 2012 roku i oferuje 3-cylindrową głowicę oraz 75 koni mechanicznych. Nie, nie jest demonem prędkości. Z drugiej strony poza miastem potrafi spalić nieco ponad 3 litry oleju napędowego. Alternatywę stanowi 75- lub 90-konny diesel 1.4 CRDi, ewentualnie 116-konna jednostka 1.6 CRDi.