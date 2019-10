Używane: Mercedes klasy A W169 - opinie i typowe usterki

Mercedes zaprezentował drugą generację modelu klasy A w roku 2004 i samochód tak naprawdę z miejsca stał się hitem. W ciągu 8 lat produkcji zakłady opuścił w sumie milion egzemplarzy. A to wynik, który w tym segmencie należy uznać za więcej niż dobry! Tak, klasa A identycznie jak poprzednika nadal przypominała minivana. Tym jednak razem miała dużo ostrzejszą i bardziej agresywną linię nadwozia oraz dwa warianty. Wersja hatchback miała dwie pary drzwi. Modele coupe były wyposażane w jedną parę. Co skupia uwagę na małym Mercedesie? Ostre światła, wysoko poprowadzone szyby, mocne przetłoczenie na boku i dynamiczny tył. To idealne auto dla dynamicznego mieszkańca dużego miasta.

W kabinie pasażerskiej identycznie jak w poprzedniku Niemcy zastosowali dość sprytny zabieg. Postawili na fotele z wysoko zarysowanym siedziskiem. Skutek? Pasażerowie potrzebują mniejszej ilości miejsca na nogi, a co za tym idzie kabina sprawie wrażenie przestronniejszej. Wnętrze Mercedesa W169 jest funkcjonalne - pod złożeniu foteli pozostaje całkowicie płaska podłoga, a bagażnik ma od 435 do 1995 litrów! Zastrzeżenia można mieć tak naprawdę wyłącznie do niektórych materiałów wykończeniowych. Plastiki mogłyby być bardziej miękkie, a także przyjemniejsze w dotyku.

Na paletę silnikową Mercedesa klasy A W169 składało się 7 wersji silnikowych. Ofertę otwierał model o oznaczeniu A150 (od roku 2009 oznaczenie A160). 1.5-litrowy benzyniak oferuje 95 koni mechanicznych i raczej przeciętnie radzi sobie z masą hatchbacka. Sprint do pierwszej setki trwa 12,6 sekundy. Przeciętnie wypada też w kwestii wyników spalania, bo w mieście na pokonanie stu kilometrów potrzebuje blisko 9 litrów benzyny. Alternatywę stanowi jednostka A170/A180 o pojemności 1.7 litra i mocy 116 koni mechanicznych, A200 o pojemności 2 litrów i mocy 136 koni mechanicznych oraz A200 Turbo o pojemności 2 litrów i mocy 193 koni mechanicznych.

Zalety benzyniaków? wszystkie posiadają 8-zworową głowicę. To oznacza po pierwsze praktycznie zerową ilość awarii, a po drugie wiąże się z możliwością montażu instalacji LPG. Wysoki wskaźnik bezawaryjności jest o tyle ważny, że jednostki napędowe montowane pod maską Mercedesa W169 są pochylone. A to zdecydowanie utrudnia dostęp do nich i ogranicza możliwość wymiany części podzespołów. Silniki benzynowe montowane w używanym Mercedesie klasy A drugiej generacji mają jeszcze jedną zaletę. A jest nią rozrząd napędzany za pomocą bezawaryjnego łańcucha.