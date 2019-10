Droga do rynkowej kariery w przypadku Kii Soul zaczęła się jeszcze w roku 2006. To wtedy Koreańczycy zaprezentowali podczas targów motoryzacyjnych w Detroit koncept zwiastujący nowy model. Prezentacja wersji produkcyjnej odbywała się w roku 2008 w Genewie. W roku 2011 model przeszedł delikatny lifting, podczas gdy dwa lata później doszło do zmiany generacyjnej. Kię Soul I (generacji AM) zastąpił nowy model. Wyznaczniki tego auta? Podstawowym jest bez wątpienia oryginalna stylizacja. Geometryczne linie to jedno. Drugim czynnikiem jest dość skomplikowana filozofia.

Kia Soul AM - historia inspirowana… dzikiem!

Twórca Kii Soul - Mike Torpey - chyba nie do końca wiedział jaki model chce stworzyć. W ten sposób powstał trochę crossover, trochę hatchback, a trochę minivan. Skąd takie połączenie? Tego do końca nie wiadomo. Wiadomo natomiast że Koreańczycy dopisali do tego modelu dość ciekawie brzmiącą historyjkę. Według wewnętrznej legendy Torpey zaraz po przejściu do Kii został wysłany do centrali do Korei. Tam m.in. dowiedział się, że niezwykle ważny dla kultury tego kraju jest… dzik. I co ma on wspólnego z Soulem? Ponoć Kia ma gwarantować siłę i zdolności dzika, w wersji użytecznej dla mieszkańców dużych miast.

Nietuzinkowo wyglądające nadwozie ukrywa dość przestronną kabinę pasażerską. Powinny się w niej zmieścić nawet cztery dorosłe osoby oraz 222 litry bagażu. Czemu nietrudno znaleźć opracowania, w których pojemność kufra jest podawana jako 340 litrów? O to nawet w pewnym sensie prawda. 340 litrów to wynik, który jest osiągany przez Soula I razem ze schowkiem, który ukrywa się pod podłogą bagażnika. Po rozłożeniu tylnych foteli przestrzeń załadunkowa oferowana przez Kię rośnie do 1140 litrów.

Używane: Kia Soul I (2008 - 2013) - opinie i typowe usterki

Kia Soul I - słabe plastiki, jeszcze słabszy wygłuszenie

A to jednak nie koniec, bo wnętrze choć niezwykle posępne stylistycznie i ciemne, okazuje się całkiem funkcjonalne. Przykład? Inżynierowie pomyśleli o dużej ilości schowków na drobiazgi. Niestety kabinie pasażerskiej Kii Soul AM nie brakuje też poważnych wad. Materiały wykończeniowe są zdecydowanie niskiej jakości. Plastiki nie dość że twarde i nieprzyjemne w dotyku, to jeszcze już po kilku latach eksploatacji zaczynają mocno trzeszczeć. Słabo wypada też wygłuszenie przestrzeni pasażerskiej. Podczas jazdy np. po autostradzie w kabinie robi się na tyle głośno, że kierowca w czasie rozmowy z pasażerami musi mocno podnieść głos.