Ogólny zarys nadwozia BMW X3 II w zasadzie nie zmienił się zbyt mocno w stosunku do poprzednika. Tak, auto urosło i zostało dostosowane do nowszego języka stylistycznego. Mimo wszystko nadal pozostało klasycznym SUV-em segmentu D z ostro zaznaczonymi liniami. Najciekawszy akcent? Wyraźne przetłoczenie poprowadzone aż od przedniego nadkola po tylny błotnik. To wspina się ku tyłowi i nadaje nadwoziu dynamizmu. Poza tym w oczy rzuca się np. przód pojazdu. Lampy są nieco zbyt duże, mimo wszystko pas przedni uzupełniony dość dużymi nerkami wydaje się masywny.

Wnętrze używanego BMW X3 F25 jest typowo bawarskie. Co to oznacza? Przejrzyste linie, klasyczne kształty i kolory oraz… nudę! W tej kabinie pasażerskiej na próżno szukać emocji czy ogólnie jakiejkolwiek formy wyrazistości. Całość jest poprawna i dość ergonomiczna. Choć pewne zastrzeżenia można mieć np. do dużej ilości przycisków pojawiających się na konsoli centralnej czy systemu iDrive. Jakość materiałów i spasowania jest dobra. Jeszcze lepiej wypada ilość przestrzeni. X-trójka drugiej generacji została dostosowana do potrzeb czterech dorosłych pasażerów. Bagażnik liczy od 550 do 1600 litrów.

Używane: BMW X3 F25 (2010 - 2017) - opinie i typowe usterki

Używane: BMW X3 F25 - 10 wersji napędowych i 6 silników

7 lat historii BMW X3 F25 oznaczało w sumie 10 wersji napędowych. W palecie pojawiły się m.in. cztery benzyniaki - 20i (2.0 R4 - 184 KM), 28i (3.0 R6 - 243 KM), 28i (2.0 R4 - 245 KM) i 35i (3.0 R6 - 306 KM). Wszystkie jednostki korzystają z doładowania (dwie ostatnie typu twin scroll) i wszystkie mają bezpośredni wtrysk paliwa. Którego silnika unikać? Najgorsza w stawce jest wersja 28i produkowana po 2012 roku. 245-konny motor 2-litrowy miewa poważne problemy z działaniem pompy olejowej. Zanim kierowca zorientuje się o wystąpieniu usterki, może najpierw np. zatrzeć drogą w wymianie turbosprężarkę, ewentualnie silnik.

Reszta benzyniaków, szczególnie wersje 6-cylindrowe znane z modeli 28i (243 KM) i 35i (306 KM) spisują się bez większych zarzutów. Większych problemów nie ma również z 6-cylindrowymi dieslami znanymi z wersji 30d (3.0 R6 - 258 KM) i 35d (3.0 R6 - 313 KM). Co z jednostkami posiadającymi 4 cylindry? Największy znak zapytania stanowią jednostki pochodzące z serii N47 - 18d (2.0 R4 - 143 KM) i 20d (2.0 R4 - 184 KM). W ich przypadku istnieje realne ryzyko m.in. wyciągnięcia łańcucha rozrządu. Problem z nim jest o tyle duży, że inżynierowie umieścili go po stronie skrzyni biegów! Środki zaradcze? Mechanicy zalecają skrócenie interwału wymiany oleju z 30 do 15 tysięcy kilometrów.